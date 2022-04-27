【特首選舉】李家超完成政綱撰寫工作　周五上午公布

▲ 民建聯婦女事務委員會於向李家超遞交婦女政綱建議書。

特首選舉候選人李家超今日沒有公開活動，至今已連續3天未有公開露面。消息指，其團隊已完成政綱撰寫工作，已交付印刷，並定於明天（周五）上午11時在灣仔會議展覽中心公布，屆時現場有簡報，部分選委有份出席。

組班方面，盛傳立法會選委界議員是下屆高官「搖籃」，有熱門人選今日就稱不知情，直言不知為何大家這樣傳，到時再算。他認為，在選委界議員選擇官員有利有弊，利處在於相關人士受過選舉洗禮，不過，始終立法會議員「張櫈都未坐熱。」觀感或不好。其他熱門人選也避而不談。

李家超競選辦公室副主任譚志源今日亦表示，政綱已基本完成，周末之前出台，屆時會詳細向公眾解釋。今日繼續有多個團體競選辦遞交政綱建議書，包括民建聯婦女事務委員會、九龍婦女聯會、元朗區議會、公屋聯會、香港房地產協會、新青年論壇、以及紡織及製衣業界選委等等。譚志源表示，建議書涵蓋醫療政策、公務員、房屋以及地區管理等問題，李家超會著力應對。

民建聯婦女事務委員會主席兼立法會議員葛珮帆表示，香港許多婦女面臨雙職困難，也有許多單親媽媽在照顧孩子和工作中面臨巨大社會壓力，他們提出儘快落實「沒有保護罪」保護兒童、擴大乳癌和子宮頸癌篩查範圍、加強兒童託管、離婚支援、打擊性罪行及家暴、支援就業、鼓勵生育及落實家庭友善政策等建議。

紡織及製衣界選委亦提交聯合建議書，提出成立紡織及製衣業持續發展基金、策略發展委員會，推動紡織及製衣結合創科，促進科研成果落地，市場推廣，品牌設計發展，對接國家「十四五」規劃，提高香港競爭力，積極融入國家發展大局。

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記者：陳葆琳