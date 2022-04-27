【制服團體】9間青少年制服團體會員數量跌童軍減逾2,900人　政府指參與課外活動屬校本安排

▲ 政府向11個由民間成立的青少年制服團體提供恆常資助。（經濟日報資料圖片）

本港設有多個青少年制服團體，民政事務局今（27日）公布，在11個受政府資助的青少年制服團體中，2021年底有9間青年會員人數下降。被問到會否規定學生須至少加入一個制服團體，民政局引述教育局指，參與課外活動屬校本安排。

選委會界別立法會議員林筱魯向民政事務局提出質詢，問及當局於過去4年有否協助青少年制服團體學生與內地交流，及詢問教育局會否考慮規定學校學生須加入至少一個制服團體。

署理民政事務局局長陳積志書面答覆時說，政府向11個由民間成立的青少年制服團體提供恆常資助，以提供非正規教育和訓練活動。按民政事務局的提供的數字，11間受資助的青少年制服團體中，至2021年底，有9間的青年會員數量較2020年底減少，其中香港童軍總會減少2,936人、香港女童軍總會則減少2,452人，香港升旗隊總會僅減少1人；香港航空青年團及香港基督女少年軍的青年會員數目有增長，分別增加563及198人。

若以百分率計算，香港海事青年團青年會員數目下降幅度最高，約為26%；其次為香港少年領袖團，減少約21%。資助金額方面，2021/22年度11間青少年制服團體的經常資助金額，均較上年度減少。

2020年12月31日會員人數 2021年12月31日會員人數 變化 香港童軍總會 41,588 38,652 -2936 香港女童軍總會 2,1213 18,761 -2452 香港航空青年團 2,536 3,099 563 香港海事青年團 2,251 1,664 -587 香港少年領袖團 4,882 3,833 -1049 香港紅十字青少年 17,718 17,368 -350 香港聖約翰救傷隊少青團 3,933 3,888 -45 香港基督少年軍 7,525 7,351 -174 香港基督女少年軍 1,799 1,997 198 香港交通安全隊 5,216 4,841 -375 香港升旗隊總會 9,010 9,009 -1

陳積志引述教育局提供的資料，指出青少年制服團體是其中一項課外活動，學校普遍讓學生自行選擇自己喜愛的課外活動，有學校會要求最少參加某一類別的課外活動，如「一生一體藝」或一個青少年制服團體，但均屬校本安排。

陳積志又說，過去4年，各個獲民政局資助的青少年制服團體合共籌辦及提供了80次內地交流計劃，包括12次以線上形式舉辦的活動，參與人數逾2,800人次，有關交流計劃為青年提供增強對「一國兩制」、《基本法》及國情的認識。陳積志指出，未來將繼續與青少年制服團體緊密合作，以支持繼續推展青年工作。

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責任編輯：黃悅晴