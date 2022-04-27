【減肥大作戰】15款中式早餐熱量比拼　食1條油炸鬼要踩75分鐘單車消耗

▲ 營養師高敏敏比拼15款中式早餐熱量，食1條油炸鬼要踩75分鐘單車消耗。

所謂「一日之計在於晨」，健康的早餐對身體尤其重要，不少人喜歡吃中式早餐，但原來很多中式早餐看似健康，但其實暗藏致肥陷阱，台灣營養師高敏敏日前公開，15款常見中式早餐的所含熱量，以一份炒麵為例，就含有415卡路里，要踩單車104分鐘才能消耗掉。

營養師高敏敏於Facebook專頁分享，指不少中式早餐看似健康，但暗藏的熱量相當驚人，例如澱粉量高的飯糰，及油炸的油炸鬼，都可能不利於血糖和脂肪控制，因此點餐時要考慮自己的健康情況，並注意食用次數和份量。她公開了15款常見的中式早餐的所含熱量，以及要踩多久單車才能消耗熱量。

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高敏敏又分享挑選中式早餐的小貼士，她指不少飯團用糯米製作，含有較多難消化的支鏈澱粉，腸胃道功能不好的人會容易脹氣、腸絞痛，因此要多注意細嚼慢嚥，或者少吃。另外，炒麵、燒餅、油炸鬼的油脂含量高，有高血脂、脂肪肝，或正在減脂的人士要謹慎攝取。

至於飲品方面，建議選擇無糖，亦可以選擇鹹豆漿，鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製成，但要注意避免加太多菜脯，以免攝取過多鈉，對身體造成負擔。

內容轉載至Facebook專頁「高敏敏 營養師」。

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責任編輯：羅嘉欣