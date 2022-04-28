【靚太安樂窩】清潔恩物打造無塵空間　多功能無線吸塵機推介

在香港地，好不容易才能擁有一處安樂窩，自不然日思夜想如何整潔及布置出理想的家居。然而作為事業性女性，日出而作，日入「未」息，回家尚有一堆家務事等着解決，實在恨不得分身出三頭六臂。

東芝（Toshiba）最新推出的二合一無線吸塵機VC-CL3000XBF及VC-CLS1BF頓成無塵家居的好幫手，有助吸塵時省時省力，配合電動刷頭及灰塵壓縮設計，令打掃時更事半功倍，多留一點「Me time」玩樂與休息。

▲ Toshiba最新推出的二合一無線吸塵機VC-CL3000XBF及VC-CLS1BF，頓成無塵家居的好幫手。

反向雙軸設計電動刷頭 省時省力

家居首要乾淨，才能住得舒適，一部操作方便的吸塵機更能省卻繁瑣的清潔步驟。二合一無線吸塵機Toshiba VC-CL3000XBF採用反向雙軸電動刷頭，用時只需向前推進而毋須前後來回拖動，一淨到底，省時省力。操作時，電動刷一經抬起亦能即時停止轉動，使用上更為方便安全。另外，反向雙軸電動刷頭更具備獨特弧度設計及滾刷齒輪狀毛條設計，前者能使雙軸電動刷平衡作用於地面，吸塵時更為全面乾淨，不易殘留灰塵；後者能有效保護地板，一條滾刷向前，而另一條向後轉動，防止毛髮糾纏，配以抗菌材料*，可避免吸塵清潔過程或簡便拆洗時產生細菌感染及傳播，確保家居環境衛生，加強時下居家抗疫。

▲ 反向雙軸電動刷頭毋須前後來回拖動，一淨到底，省時省力。

▲ 反向雙軸電動刷頭，能使雙軸電動刷平衡作用於地面，吸塵時更為全面乾淨。

▲ 滾刷齒輪狀毛條設計有效保護地板，防止毛髮糾纏。

10錐塵杯結構 過濾致敏源

吸塵過後，亦需要定期清除積聚於機內的塵埃，確保吸塵機運作正常，致力使家居持續一塵不染。二合一無線吸塵機Toshiba VC-CL3000XBF創新的10錐防靜電塵杯結構利用灰塵分離系統，可將吸入的頭髮、棉絮等大灰塵強力壓縮至四分一的體積#，再經過錐型氣流進行二次過濾，分離99%#以上的灰塵或花粉，阻隔對人體有害的潛在致敏源，令機身吸塵時不易受灰塵阻隔，保持強效吸力，提升吸塵效能，亦能防止傾倒塵埃時灰塵飛揚，令雙手及家居更乾淨衛生。此外，10錐塵杯結構具備防靜電材料設計，能確保杯壁不黏灰塵，便於清潔，配合可拆卸水洗設計，令機身加倍長久潔淨耐用。吸塵機另加添細心的灰塵智慧感應功能，透過感應灰塵量自動調節吸力，更能根據提示確認梳化底、床底等隱蔽角落的潔淨度。

▲ 10錐塵杯結構利用灰塵分離系統，可將吸入的頭髮、棉絮等大灰塵強力壓縮至四分一的體積。

▲ 吸塵機另加添細心的灰塵智慧感應功能，可感應灰塵量自動調節吸力效能。

▲ 10錐塵杯結構具備防靜電材料設計，能確保杯壁不黏灰塵，便於清潔。

人體工學設計 配備4種吸頭

為照料經過一日辛勞回家的疲憊身軀，二合一無線吸塵機Toshiba VC-CL3000XBF機身特設以人為本的人體工學設計，用者能透過掌握舒適手把、輕盈腰身結構及180度靈活轉動的地刷，全方位輕鬆自如地清潔家居每個角落，更可針對不同的吸塵範圍，運用附設的吸頭及放置底座加強清潔效果。其中軟毛圓刷適合清掃梳化及車座椅；窄縫清潔扁吸則能深入清潔家具縫隙；可推動床褥吸扒能防止被被褥吸附；放置底座即放即充電，兼具收納和充電功能，安全便捷。

▲ 吸塵機Toshiba VC-CL 3000XBF機身特設以人為本的人體工學設計，方便全方位輕鬆自如地清潔家居每個角落。

▲ 針對不同的吸塵範圍，運用附設的吸頭（軟毛圓刷、窄縫清潔扁吸、可推動床褥吸扒）加強清潔效果。

1.2kg 輕鬆吸塵恩物

Toshiba尚有另一款超輕量級無線吸塵機VC-CLS1BF，全機只有1.2公斤重，手持部分更僅有0.8公斤，單手亦能輕鬆抬舉至天花、窗簾，或延伸至床底位置吸塵，非常適合男女老少居家使用。

▲ 超輕量級無線吸塵機Toshiba VC-CLS1BF，全機只有1.2公斤重，手持部分更僅有0.8公斤，可輕鬆單手抬舉至天花、窗簾或床底吸塵。

百年歷史東芝（Toshiba）

已歷近150餘年悠久歷史的東芝（Toahiba），創立於1875年的東京，在吸塵機領域亦有近百年產業經驗。品牌一直本着匠人精神製作出貼心高效的家電產品，並以開創性思維及技術提升產品與服務，為人們打造出更貼心舒適的安樂窩。Toshiba VC-CL3000XBF及Toshiba VC-CLS1BF亦融入一貫的東方藝術美學，摒棄多餘設計元素，以簡潔的線條與色彩煥發獨有的東方質感，包括糅合日本漆藝的深色塵杯及刷頭設計，融合日本竹茶筅及東方建築紋理的機身，以及整體化繁為簡的造型與結構，盡顯日本品牌對細節的高度重視。

*通過日本北里環境科學中心「地面菌去除性能」測試。

#通過日本東芝內部實驗室測試。

型號：

VC-CL3000XBF

TOSHIBA 2合1無線吸塵機

零售價 HK$3,588

了解更多： https://bit.ly/3vjouKD

VC-CLS1BF

TOSHIBA 1.2kg超輕巧2合1無線吸塵機

零售價 HK$1,888

了解更多：https://bit.ly/3KkgCwv

（特約）