【內地醫護】住院新冠病人已大幅減少　林鄭月娥：援港醫療人員會分批返回內地

▲ 援港內地醫護。（林鄭月娥Facebook）

行政長官林鄭月娥今日（27日）發布Facebook帖文，指住院新冠病人已大幅減少，相信援港醫療人員會分批返回內地。

林鄭說，中央派出的內地援港醫療隊已經來港一個多月，在醫院管理局的亞洲國際博覽館社區治療中心參與治療新冠病人；他們與本地的醫護人員合作無間，一同會診、一同處方、一同覆核病人的病情。她並向他們致以衷心的感謝。

林鄭月娥指出，今次內地醫療團隊到港參與救治病人的經驗，説明了無論醫生是在本地或境外接受培訓，只要來自獲認可屬有水平的醫學院，本著「醫者父母心」的專業態度，都可以無分彼此，通過交流，同心協力治理病人。她指出這正正是她多年來在政府內外爭取引入非本地培訓醫生的信念，希望以此解決香港公營醫療系統長期人手不足的問題。

她說，今日衞生署公布了首批獲特別註冊委員會認可共27項醫學資格的名單，分別來自英國、澳洲、加拿大、美國、新加坡大學的醫學院，為引進非本地培訓醫生的工作邁出重要一步。

她還強調，本地兩間醫學院十分優秀，人才輩出，但無論因為本港人口老化而加重公營醫療系統的壓力或香港有志發展生命科技而需更多的醫療人才，都有必要通過吸引海內外醫生來港服務。與此同時，特區政府仍然會支持兩間醫學院的持續發展。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍