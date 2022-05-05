【TOPick 活動賞】日日入App睇文睇片贏獎品! 5月送威露士9X殺菌洗衣珠(36粒)(名額400位)

於5月10日-30日期間, 「活動賞」按鈕會出現TOPick(親子/健康/港聞/娛樂/休閒消費)文章內! 每日捉緊按鈕贏獎品!

參加者只需於活動期間打開hket App瀏覽「TOPick」文章，並點撃「活動賞」按鈕，每日點撃最多的會員即有機會贏得威露士9X殺菌洗衣珠(36粒)

(名額400位)。

【遊戲玩法】：

​1. 讚好(Like) TOPick新聞 Facebook專頁

2. 由5月10日-30日期間以TOPick會員身份登入hket app, 瀏覽TOPick(親子/健康/港聞/娛樂/休閒消費)文章

3. TOPick文章內會出現「活動賞」按鈕，點撃「活動賞」, 點擊最多次數之參加者就可獲得以上獎賞。

有獎遊戲只限TOPick會員參加，如未下載hket App，請按【立即下載】; 如非TOPick會員，請按【會員登記】

*已經下載APP的會員請按以上流程圖參加遊戲；

*活動只限TOPick會員參加，必須先以TOPick會員身份登入參加遊戲

禮品派發：名額為400位, 每人可獲以上禮品, 禮品隨機派發, 不可挑選及更換。

得獎準則：於活動期間在hket App內以TOPick會員身份登入並點撃最多「活動賞」icon的參加者就可獲得禮品, 數據由香港經濟日報hket app系統自動計算。

截止日期：５月3１日(星期二)23:59

公佈得獎：６月１日(星期三)以電郵形式通知, 參加者請留意電郵郵箱及回覆郵寄址安排郵寄

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條款及細則：

-每位參加者均須讚好TOPick新聞 Facebook專頁及(免費)登記成為TOPick會員, 如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

-每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

-得獎準則：於活動期間在hket App內以TOPick會員身份登入並點撃最多「活動賞」icon的參加者就可獲得禮品, 名額為400位, 數據由香港經濟日報hket app系統自動計算。

-所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

-每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

-任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

-所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

-如得獎者領取禮物後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

-有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

-得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

-一經遞交遊戲表格，即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

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