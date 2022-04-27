【MakerVille】MIRROR開演唱會被索票訊息炸爆　官方歌迷會成立前約齊Admin開會

▲ MIRROR開紅館騷被索票訊息炸爆電話，透露成立官方歌迷會前已約齊Admin開會。（梁樂欣、陳淑霖 攝）

電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行品牌發布會，席間宣布MIRROR官方歌迷會將於下月成立。

MIRROR在發布會後接受TOPick訪問，提到下月官方歌迷會正式成立，AK（江𤒹生）直言已等了很久：「我們成團至今第四年，由比賽開始都是粉絲自發幫我們各自成立Fans Club。」一向和平的隊長Lokman（楊樂文）表示不擔心各人的粉絲之間會起衝突：「相信大家都想為件事好，詳細的福利稍後會再公布。」

AK又透露公司之前曾經約過12子自個Fans Club的Admin到公司開會，相信大家已經有共同的方向，去解決各種事件。

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另外，昨日（4月26日）12子才剛舉行過記者會宣布7月份將舉行一連10場的紅館演唱會，還未正式售票已令粉絲開始四處撲飛。

Jeremy（李駿傑）更直言：「大家都不留手，5張起跳問我拿演唱會票。」AK則補謂：「有朋友跟我說，想要10張，並跟我說放心會給我錢。但已經不是付不付錢問題，而是不知有無門票。」

▲ （梁樂欣、陳淑霖攝）

姜濤Rap英文緊張

今日12子首次現場唱跳新歌《Innerspace》，Lokman指MIRROR已一段時間沒有推出新歌，加上今日是公司的發布會，首次唱現場確實有緊張。

Jer（柳應廷）則被隊友爆「蝦碌」料，指他上台前沒有看清楚，不小心撞上了欄杆。

首次在台上Rap英文歌詞的姜濤亦表示有少許緊張，綵排時也很留意，之後會再看Playback去改善。

▲ （梁樂欣、陳淑霖攝）

Lokman參與杜琪峯作品

發布會上提到Lokman即將擔正，與林家棟演出由杜琪峯主理的劇集《命案》，Lokman表示：「能夠去杜Sir公司拍攝也很開心。戲中見識到家棟是一個非常專業的演員，即使多辛苦也無怨言。」

資深藝人曾江的死訊在發布會中傳出，Stanley（邱士縉）曾跟大前輩合作拍攝廣告，他表示：「即使是拍攝廣告，他（曾江）也很認真，很有熱誠。」

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記者：梁樂欣、陳淑霖