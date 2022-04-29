【校長專欄】營造自由遊戲環境陶鑄高尚品格　基法校長：留白的教育是最美的教育

▲ 學校每星期五都有「自由遊戲時間」，讓孩子建立自信。

屹立於觀塘區逾半世紀的中華基督教會基法幼稚園今年傳來喜訊—黃秀麗校長榮獲香港教育行政學會頒發「第五屆卓越教育行政人員」獎項，肯定了本人和教職員團隊一直默默耕耘的付出和努力，日後更會積極實踐「兒童為本」的教學理念，尤重「品格教育」和「自由遊戲」的校本課程發展目標。

自由遊戲（free play)是什麼？

本園推行自由遊戲課程已有四年，主張少責備、少安排及重品格，每逢星期五推行又稱為「留白時間」，總會聽到幼兒興高采烈、期盼、雀躍及興奮地準備出發到校舍每個區域進行一小時的自由探索。自由遊戲是讓幼兒自己決定玩什麼、怎麼玩、跟誰玩，讓孩子有承擔風險的經驗，才能玩出對學習的熱情與自信。

自由遊戲 發掘幼兒無限潛能

記得每年幼兒班幼兒首次參與自由遊戲日，他們都不願離開熟悉的課室及班主任，卻又戰戰兢兢地窺探自由遊戲的快樂氛圍。記得幼兒班有一對孖女，首次勇敢踏出課室，卻總是拖着對方不肯放手。但一個月後的自由遊戲中，我再碰見其中一位孖女，我問道：「另一位孖女呢？」她快速回應：「唔知呢！我而家好忙要去玩啦！」我不禁會心微笑，她們在人生的重要心理發展關口上「成功過關」，甘心樂意地離開安舒區並變得自立和自信，不再依賴任何人，見證她們上了寶貴的一課。

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其次最難忘的是一班幼兒們在天氣炎熱的戶外遊樂場中，用多條繩子綁着大滑梯，並多次召集其他幼兒一同參與，他們在做什麼？目的是什麼？召集他人目的是什麼? 老師也不得而知。到了回顧時間，老師在幼兒的分享中才明白他們綁着大滑梯的目的，是探究大滑梯的結構，能否用繩子、人力及拉扯角度，拆開滑梯組件。我們不禁驚訝整個目的、策略及人力資源，都由幼兒們親自策劃和實踐。整個活動中，觀察到幼兒們發出光芒的自信、堅毅及合作精神，整個畫面美極了。

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撰文: 中華基督教會基法幼稚園 黃秀麗校長