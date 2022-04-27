【健康危機】傳普京手震腳步不穩肢體不協調　兩個月前影片曝光疑健康出問題

▲ 俄羅斯總統普京近日傳健康出現問題。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日傳出生病傳聞，一段在兩個月前拍攝的影片顯示，普京被拍到不自然手震、腳步不穩，疑似肢體不協調，讓外界對普京的健康狀況有更多猜測。

最新影片：

據英國《每日郵報》報道，一段在今年2月18日拍攝的影片顯示，即俄羅斯與烏克蘭戰事未起之前，普京與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面期間，普京的右手出現顫抖情形，他其後把手拉近身體，疑似試圖阻止手震情形。之後他邁向盧卡申科時，步伐也看似不穩，肢體不協調。

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普京其後坐下，但身體卻不自然地扭動，雙腳不斷搖晃，而他則用手抓著椅子扶手。早前曾有外界傳言指出，普京有可能已患上柏金遜症、失智症或癌症，而這些傳聞一直未被俄羅斯官方證實。

上周六（23日），普京參與莫斯科東正教復活節彌撒時，也被拍攝到神情緊張，帶有不安。片中可見普京不時咬唇，身體姿態僵硬，動作似不如以往穩定，英國媒體《每日郵報》報稱，普京的行為與部分患有帕金遜症病人類似，引起外界對普京健康問題的猜測。

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責任編輯：羅嘉欣