【海外醫生】團結香港基金歡迎港府公布首批認可名單　促擴大名單滿足人手需求

▲ 港府公布首批27間認可醫學資格名單。（資料圖片）

港府今日公布首批認可醫學資格名單，名單將於本周五刊憲，同日生效，並於5月4日提交立法會進行先訂立後審議的程序。名單涉及27間英、澳、加、美及新加坡的指定醫科課程，美國院校佔15間包括哥倫比亞大學、加利福尼亞大學洛杉磯分校等，惟名單上未見有任何內地院校上榜。即看:【下一頁】



團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓歡迎政府公布首批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單，形容此為向引入合資格的非本地培訓醫生服務市民邁出重要一步，但認為要通過引入非本地培訓醫生緩解本港醫生人手壓力，政府仍需加快進度。

她說，政府自去年11月成立特別註冊委員會，至今日公布首批認可醫學資格名單，已接近半年時間。政府公告指出，仍需要超過半年時間，才會完成全部訂定認可醫學資格名單的工作。而首批名單上僅有27個認可的醫學資格，與政府早前公布最終會有不超過100個認可醫學資格的目標仍有一定距離。

她續指，香港經歷第五波新冠疫情，更凸顯本港醫療體系人手嚴重不足的問題，認爲政府需要加快工作進度同時擴大認可的醫學資格名單，才可以盡快滿足對醫生人手的需求。

另外，政府早前指出，將於2021年公布專科醫生人力推算結果，並根據相關結果成立全新平台，為新增的非本地培訓醫生具體安排專科培訓事宜，包括培訓學額和所需配套等，但相關工作進度至今未有公布，她促請政府有必要盡快向公衆交代相關工作進展，令非本地培訓專科醫生及早了解本港需求，便利他們來港執業，紓緩人手短缺的問題。



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩