▲ 《奇異博士2:失控多元宇宙》

Marvel Studios最新電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),將於5月4日在香港上映。

早前,《奇異博士2: 失控多元宇宙》台前幕後分別到柏林和英國展開巡迴宣傳活動,為電影開啟序幕。

當中3位位演員包括「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜 (Elizabeth Olsen) 、「王」黃凱旋 (Benedict Wong)和導演森雷美(Sam Raimi)亦有到場出席,跟各地影迷見面。

