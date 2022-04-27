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【暑期實習】都大商學院推事業啟航計劃　80個合作機構提供暑期實習機會

社會 19:14 2022/04/27

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都大商學院推出「事業啟航計劃」，讓學生到參與機構實習，汲取工作經驗，提升職場競爭力。（都大提供）

新冠疫情為大學畢業生就業前景蒙上陰霾。香港都會大學李兆基商業管理學院每年均舉辦「事業啟航計劃」，與參與機構合力創造暑期實習機會。自2020年開展計劃以來，已為超過350名學生提供暑期實習機會。現時已有超過80個合作機構參與此計劃，當中涵蓋不同行業，如會計、物流、款待及旅遊、康樂管理、金融科技、時裝等。

疫情下，都大學生透過學院提供的津貼，到參與機構實習2個月，汲取實際工作經驗，提升職場競爭力。學生透過暑期實習，把在學期間獲得的知識及技能學以致用，同時可汲取實戰經驗，豐富個人履歷。在甄選和配對過程中，合作機構可按其業務需要及發展，透過此計劃聘請合適的學生，從而發掘人才，為業務拓展引入創新視野。

都大商學院院長區啟明表，疫情持續無疑加劇了畢業生的求職難度，亦為各行各業帶來挑戰。學院希望藉此計劃，讓學生及合作機構能達至雙贏局面。計劃自推出以來，承蒙業界鼎力支持，受惠於此計劃的學生人數每年增加，學院對此深表謝意。

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記者：黃穎津

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