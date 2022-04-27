【MakerVille】P1X3L盼成立官方歌迷會　期待與MIRROR+COLLAR合作

▲ 偶像跳唱組合P1X3L。（梁樂欣、陳淑霖 攝）

電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行發布會。

有份參與MakerVille發布會演出的偶像跳唱組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），在發布會後接受TOPick訪問，Marco指給自己今天的表現80分，其中有70分是舞蹈員，也感謝舞蹈員winwin編排得好。

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期待與MIRROR合作

問到今天的表演練習了多久？George說：「這首歌厲害，我們事前只排了一天。」Phoebus則指今次的新歌只是第二次公開表演。

談到現場有MIRROR和COLLAR，三人會否想與他們合作？George直指非常期待：「早前《i.SWIM》都合作過，希望遲些再有更多機會合作。」

至於Marco則指因未知工作時間，所以不知能否拍劇：「我都很想拍劇，客串都可以，即使只有兩句對白也可。」同時P1X3L又指也想有官方歌迷會，但要是乎公司許可。

另外，日前《Chill Club推介榜 年度推介21/22》圓滿結束，Phoebus大讚個騷十分棒：「他們很有心機，擺放了不同的元素，環節分得很仔細，令我們看得很投入。」又透露他們的新歌ＭＶ即將推出，望公司今年能投入更多資源，讓他們推出不同的歌曲。

記者：梁樂欣、陳淑霖