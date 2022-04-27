【警隊高層】 郭蔭庶難忘到聯合國為警隊澄清失實指控　 籲青年投身警隊：值得自豪

▲ 警務處副處長（管理）郭蔭庶即將退休。(警聲)

服務警隊32年的警務處副處長（管理）郭蔭庶退休在即，反修例風波引發的「黑暴」事件，讓他最為痛心，在出席聯合國會議時澄清失實的「警暴」指控，成為香港警隊全方位止暴制亂的精彩一幕。

郭蔭庶接受《警聲》專訪時表示，自小立志投身警隊，希望儆惡懲奸。除了行動指揮和刑事調查工作，他亦曾經擔任警察學院基礎訓練中心主管，致力為警隊選賢任能、作育英才，並親自參與見習督察的遴選面試，挑選具有領導才能及對社會有使命感的有志之士加入警隊。每次面試時他都會問考生想當警察的原因，其中一名考生的答案令他印象深刻:「當我們穿着制服在街上巡邏的時候，所有市民遇到的難題，都是我們的難題，由我們去解決。」他認為這考生的答案正好反映警察工作的意義。

2019年3月郭蔭庶履新副處長，3個月後發生反修例風波，警隊遭惡意抹黑及人員被「起底」。他把握出席聯合國人權理事會會議的機會，以中國代表團成員身份，發言澄清失實指控，道出「黑暴」挾持香港的真相，成為止暴制亂轉捩點之一，「不辱使命，超額完成」是國家給予其發言的評價，令郭蔭庶感到十分光榮。

郭蔭庶形容自己是圓滿完成警察生涯，感謝警隊多年的栽培，並鼓勵有志維護國家安全和香港治安的年輕人投身警隊，因為「這是非常值得自豪的事！」

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責任編輯：蘇文軒