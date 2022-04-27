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【快速測試】御皇庭、新葵芳花園等屋苑污水呈陽性　當局派35萬快測包

社會 20:19 2022/04/27

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御皇庭、新葵芳花園等屋苑污水呈陽性，當局派35萬快測包。（政府新聞處）

​因應油尖旺、北區及葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（27日）表示，油尖旺民政事務處、北區民政事務處和葵青民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約355,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 油尖旺區：君頤峰及帝庭園
  • 北區：御皇庭、顯峯、御景峰、上水中心、順欣花園、上水名都、奕翠園、帝庭軒、皇府山、美景新邨、海聯廣場、粉嶺名都、粉嶺中心、御庭軒、逸峯、新都廣場、綠悠軒及龍豐花園
  • 葵青區：新葵芳花園、葵芳閣、葵涌廣場，以及盛芳街、石蔭路及青山公路葵涌段402號至482號附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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