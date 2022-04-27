時隔三月重開實體會　立法會即有喜事？

▲ 本身育有三子的陳祖恒（中）今喜獲千金，議員紛紛送上祝福。（梁偉榮攝）

時隔三個月，一眾立法會議員終可回到立法會大樓進行實體會議，有議員帶着喜訊而來，有同區議員就相約飯聚，但亦有議員覺得實體會議不及網上會議有氣氛。

帶着喜訊回立法會的，是紡織及製衣界陳祖恒，原本育有三個仔仔的陳祖恒，今朝喜獲千金。陳祖恒今日一走進會議廳，就得到眾議員恭賀，大家又開心合影，會議廳氣氛十分歡樂。陳祖恒透露，太太昨晚入院，今朝分娩，自己見太太安全後，才從醫院趕過來立法會開會。

除了陳祖恒，月初榮升爸爸的九龍中立法會議員楊永杰，今日亦分享新手爸爸的不易，笑指近日沒有睡過好覺，因為三更半夜要起身幫仔仔換尿片等。

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而一見面就約食飯的，則是同為九龍東立法會議員的工聯會鄧家彪和民建聯顏汶羽。鄧家彪說，兩人暢談區情，除了討論有何共同關注事項，亦有談及如何為地區做多些。顏汶羽就話，雖然常在抗疫活動見到鄧家彪，但坐下喝杯東西的機會卻不多。鄧家彪又關注，立法會何時恢復議員飯堂，讓眾議員可慳些時間午餐交流。

立法會今恢復二讀辯論財政預算案，大多議員都有發言表態，不過有議員就話，實體會議不及網上會議有氣氛，皆因不少議員坐一會兒就離開，輪到自己發言才回來，會議廳一度出現僅剩5位議員在席的情景。

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