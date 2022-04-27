【陶傑悼念曾江】透露曾江馬來西亞返港 　「若太太在場或逃過一劫」

▲ 陶傑指若曾江妻子在身邊，曾江或逃過一劫。（資料圖片）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁】

專欄作家、傳媒工作者陶傑在社交網站發文悼念曾江，憶述最後一次見到曾江是在2018年秋，「觀塘看電影後茶敘，聆教人情世故」。他形容曾江是「有個性有料之人，難怪拍戲越老越馬龍白蘭度」。他又透露，曾江猝逝前最後一程回到大馬探訪母校，旅途溫馨，指「人生最後一程當如是」。

▲ 專欄作家、傳媒工作者陶傑（右）在社交網站發文悼念曾江。（陶傑 Facebook）

他表示：

在美國，這樣的人如奇連伊士活，這般年紀還可以做導演、做男主角，拍幾部抒發個人智慧的好戲。香港有性格、有看法、有經驗的人又少一個，正值大散場，寧非天意？

陶傑又批評，此次曾江由馬來西亞回香港，若不是「愚蠢而反人性的酒店檢疫強制隔離」，其妻子在身邊，曾江或逃過一劫，指「至少身邊有人」。他續指，但以當前政府醫院床位資源嚴重不足，任何人此時出事，「風險大增」。

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記者：黃穎津