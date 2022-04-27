  • 28°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 21:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陶傑悼念曾江】透露曾江馬來西亞返港 　「若太太在場或逃過一劫」

社會 20:33 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

陶傑指若曾江妻子在身邊，曾江或逃過一劫。（資料圖片）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁

專欄作家、傳媒工作者陶傑在社交網站發文悼念曾江，憶述最後一次見到曾江是在2018年秋，「觀塘看電影後茶敘，聆教人情世故」。他形容曾江是「有個性有料之人，難怪拍戲越老越馬龍白蘭度」。他又透露，曾江猝逝前最後一程回到大馬探訪母校，旅途溫馨，指「人生最後一程當如是」。

專欄作家、傳媒工作者陶傑（右）在社交網站發文悼念曾江。（陶傑 Facebook）

他表示：

在美國，這樣的人如奇連伊士活，這般年紀還可以做導演、做男主角，拍幾部抒發個人智慧的好戲。香港有性格、有看法、有經驗的人又少一個，正值大散場，寧非天意？

陶傑又批評，此次曾江由馬來西亞回香港，若不是「愚蠢而反人性的酒店檢疫強制隔離」，其妻子在身邊，曾江或逃過一劫，指「至少身邊有人」。他續指，但以當前政府醫院床位資源嚴重不足，任何人此時出事，「風險大增」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
今日 16:38
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩

你可能感興趣

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
今日 16:38
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
演員 奇連伊士活 陶傑 快速測試 隔離檢疫 九龍 曾江 新加坡 馬來西亞 觀塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉
今日 10:33
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉