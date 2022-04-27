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【特首選舉】李家超談房屋問題　稱核心要加快建屋增供應

政治 20:52 2022/04/27

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李家超指出，房屋的核心問題是要加快建屋，增加供應。（資料圖片／譚以諾攝）

特首選舉唯一候選人李家超將於周五公布政綱。近日未有公開活動的他，在社交媒體上提到房屋問題，認為核心是要加快建屋，增加供應，必須壓縮建屋程序。

李家超表示，留意到市民的留言，是十分關注房屋問題，當中建議涉及加快興建公屋、降低公屋申請門檻、加快明日大嶼及北部都會區推展等。

他指出，核心問題是要加快建屋，增加供應，必須要壓縮建屋程序，而且要多管齊下，又認為各種覓地建屋的方法，已經討論多時，強調要以結果為目標去行動，真正為民解困。

另外，消息指李家超即將公布的政綱，會提到以發債融資推展「明日大嶼」。

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責任編輯：陳宛彤

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