【虐兒事件】九龍城9歲男童遭祖母平板電腦砸頭　學校社工發現報案

▲ 黃大仙有婦人疑以平板電腦襲擊孫兒被捕。（資料圖片）

黃大仙有婦人疑以平板電腦襲擊孫兒被捕。警方今日（27日）下午2時28分接獲學校社工報案，指一名9歲男童在其九龍城美東邨住所，與其51歲姓黃祖母因管教問題爭執，期間祖母懷疑以平板電腦襲擊男童額頭。

警方接報到場，經初步調查，男童祖母涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。男童額頭受傷，由家人陪同自行求醫。

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記者：黃穎津