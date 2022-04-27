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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉大埔新翠山莊、紅磡海濱南岸、屯門龍門居等【附名單】

社會 21:24 2022/04/27

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

40幢大廈納強檢，涉九龍城德朗邨兩廈及大埔多個屋苑等。（譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於4月21至27日曾身處40個指明地方的人士，在4月28至29日接受核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 上水清河邨清顯樓
  • 藍田德田邨德禮樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 沙田新田圍邨盛圍樓
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 天水圍天瑞邨瑞輝樓
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 上水上水名都巴黎閣
  • 深水埗美居中心 3 座
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 荔枝角美孚新邨 2 期吉利徑 1-3 號
  • 紅磡海濱南岸 4 座
  • 大圍美田邨美樂樓
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 筲箕灣金華街 57-59 號念慈樓
  • 堅尼地城域多利道 1 號百年大樓 2 座
  • 西灣河筲箕灣道 280-288A 號樂群大廈
  • 灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 鰂魚涌鰂魚涌街 123 號太隆樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 大埔新翠山莊 25 座
  • 東涌昇薈 2 座
  • 元朗新時代中城 M3 座
  • 天水圍天耀邨耀華樓
  • 屯門兆安苑定禧閣
  • 屯門卓爾居 5 座
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 屯門龍門居 4 座
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 大圍新翠邨新偉樓
  • 青衣長發邨俊發樓
  • 青衣青泰苑誠泰閣
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣
  • 荃灣翠濤閣 2 座
  • 荃灣福來邨永康樓

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

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記者：黃穎津

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