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【曾江離世】葛珮帆：當局可考慮長者家居隔離可能性　或可利用平安鐘等科技產品

社會 21:33 2022/04/27

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資深藝人曾江。（資料圖片）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。事件引發市民對長者或者長期病患酒店隔離的疑慮，民建聯立法會議員葛珮帆亦指出是次事件非常不幸，認為當局應考慮長者及長期病患家居隔離可能性，或者善用科技安裝平安鐘等設備讓長者可以求救。

民建聯立法會議員葛珮帆。（資料圖片）

葛珮帆指，是次事件非常不幸，事發後亦收到不少市民的意見，發現許多人擔憂長者從海外返港在酒店隔離的風險。她指出，本身返港已經舟車勞頓、心神俱疲，在酒店隔離期間又無人可以接觸到，「咁嘅狀況，如果突然病發就好危險啦，好容易失救而死。」

她認為當局或可以考慮讓長者和長期病患者家居隔離，起碼有家人照顧，惟需要衡量家人被染病的風險。另外，她說當局也應該考慮將長者、長期病患集中在某些隔離酒店或隔離設施隔離，多派人手巡房查問；利用科技亦是一個方法，智能手環、平安鐘都是可以考慮的方向。

長者權益協會幹事李立航則指，長者獨自隔離易釀意外，除了家人應該經常電話聯絡之外，政府可以考慮發放平安鐘或智能裝備給他們，避免類似意外發生。

李立航指長者未必適應獨自隔離的環境，家人親屬應定期電話、視像聯絡確保身心健康安全。他認為政府應該向獨自隔離的長者發放一些電子產品，讓他們能夠及時聯絡外界求助，亦可考慮發放平安鐘短期內確保長者隔離期間的安排，「勿要讓老人家孤立無援狀態。」

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記者：袁澍

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