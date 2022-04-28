【體驗生活】青協與機管局推工作假期計劃　包工作住私樓體驗獨立生活【附報名資格及連結】

▲ 青協與機管局推工作假期計劃。（受訪者圖片）

港人困港3年，工作假期的機會少之又少，香港青年協會（青協）再度與機場管理局合作，推出「工作x假期@大嶼山」，讓職場新鮮人一嘗Working Holiday的滋味。

「工作x假期@大嶼山」旨在透過提供工作和住宿，讓青年無後觀地反思自己和享受生活。只要年滿18歲，工作經驗不多於３年即可參加。

計劃為期一年，每年甄選10名參加者，他們需在主辦方安排下，到赤鱲角全職工作一年，期間可免費住在東涌的私人屋苑，惟需與另外數目同性青年同居一室。另外，參加者在工餘時間需參與義工和社區探索等活動。

在工作方面，機管局會向計劃參加者提供各種職業空缺選擇，包括地勤、維修、接待等。參加者通過面試後便可正式入職，開展為期一年的工作假期。

上期計劃的參加者楊敏妍認為，計劃改變了自己的人生，亦提供了轉換跑道的機會，

我是香港都會大學國際款待及景區管理2020年的畢業生，當年旅遊業界陷入低谷，機緣巧合接觸到計劃，體驗到過去未想過的生活。

▲ 上期計劃的參加者楊敏妍。（受訪者提供圖片）

在工作選擇時，楊敏妍憑藉興趣選擇了與旅遊款待「風馬牛」的汽車維修行政工作。他指自己過去便對汽車有興趣，難得有機會，便打算挑戰一下，讓自己跳出舒適圈。

由於沒有相關經驗，楊敏妍坦言初期上手不易，行內諸多術語和規矩均花了不少時間學習。她在計劃過程中，考獲了在機場禁區駕駛的資格，

最難忘是到機場禁區駕駛，相信很多人一生都無此機會。

計劃期間需住左陌生的環境，過去住在元朗的楊敏妍就笑稱，自己由家中的「小公主」，進步成獨立自理的人，

過去在家中除了偶爾洗碗，基本上都不做家務，但搬了出來，買餸煮飯大掃除都靠自己，終於明白過去家人的辛勞。

她認為大嶼山雖然仍在香港，但不少地方都幽靜，就像香港的「後花園」，適合放鬆和反思。

如有興趣參加計劃，可留意今日晚上7時半和5月5日的網上資訊日，更多詳情可查閱官方網頁。

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責任編輯：陳梓蔚