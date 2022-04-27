  • 28°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 23:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曾江離世】家人指早上致電曾江已無接聽　要求酒店開門稱要問衞生署

社會 22:29 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

食環署車輛下午到尖沙咀九龍酒店，移送曾江遺體。（曾秋文攝）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁

曾江前妻鄧拱璧接受傳媒訪問時引述女兒稱，曾江前一晚因身體不適，曾向女兒表示需要送藥。

我女婿問焦姣取藥送到酒店櫃台，然後有沒有送上去就不知道。

鄧拱璧指又指女兒曾慕雪今早致電曾江時，已無人接聽，於是要求酒店拍門，惟拍門15分鐘後亦無人應門。

今早我女兒致電他時，沒有人接聽，叫他們（酒店）去拍門，好像拍了15分鐘都沒有應人，叫他們開門看有甚麼事，他們說不可以開，要問衞生署。

曾江前妻鄧拱璧接受傳媒訪問時引述女兒稱，曾江前一晚因身體不適。（資料圖片）

鄧拱璧稱，當時女兒要求酒店開門，但酒店卻表示需先詢問衞生署。直至曾慕雪徵得衞生署同意，由衞生署通知酒店開門，才發現曾江已沒有氣息，當即報警。

其他有關曾江重要消息：

【曾江離世】葛珮帆：當局可考慮長者家居隔離可能性　或可利用平安鐘等科技產品，即看:【下一頁】

【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩，即看:【下一頁】

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地，即看:【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
今日 16:38
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
【陶傑悼念曾江】透露曾江馬來西亞返港 　「若太太在場或逃過一劫」
今日 20:33
【陶傑悼念曾江】透露曾江馬來西亞返港 　「若太太在場或逃過一劫」
【曾江離世】葛珮帆：當局可考慮長者家居隔離可能性　或可利用平安鐘等科技產品
今日 21:33
【曾江離世】葛珮帆：當局可考慮長者家居隔離可能性　或可利用平安鐘等科技產品

你可能感興趣

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
今日 16:38
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
疫情 隔離檢疫 九龍 鄧拱璧 新加坡 曾江 衞生署 尖沙咀 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
今日 16:19
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
今日 15:50
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活