【曾江離世】家人指早上致電曾江已無接聽　要求酒店開門稱要問衞生署

▲ 食環署車輛下午到尖沙咀九龍酒店，移送曾江遺體。（曾秋文攝）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁】

曾江前妻鄧拱璧接受傳媒訪問時引述女兒稱，曾江前一晚因身體不適，曾向女兒表示需要送藥。

我女婿問焦姣取藥送到酒店櫃台，然後有沒有送上去就不知道。

鄧拱璧指又指女兒曾慕雪今早致電曾江時，已無人接聽，於是要求酒店拍門，惟拍門15分鐘後亦無人應門。

今早我女兒致電他時，沒有人接聽，叫他們（酒店）去拍門，好像拍了15分鐘都沒有應人，叫他們開門看有甚麼事，他們說不可以開，要問衞生署。

▲ 曾江前妻鄧拱璧接受傳媒訪問時引述女兒稱，曾江前一晚因身體不適。（資料圖片）

鄧拱璧稱，當時女兒要求酒店開門，但酒店卻表示需先詢問衞生署。直至曾慕雪徵得衞生署同意，由衞生署通知酒店開門，才發現曾江已沒有氣息，當即報警。

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記者：黃穎津