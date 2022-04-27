【破壞校譽】多個大學學生會曾涉損校譽遭DQ　曾參與紀律聆訊代表：欠明確定義恐限制言論

▲ 香港大學校委會擬增加條文針對處分「破壞校譽」的學生，多間大學亦曾點名批評學生會涉影響大學聲譽問題，部分學生會因此被校方「DQ」。（資料圖片）

香港大學校委會擬增加條文針對處分「破壞校譽」的學生，多間大學亦曾點名批評學生會涉影響大學聲譽問題，部分學生會因此被校方「DQ」。有曾參與針對毁壞校譽紀律聆訊的大學生指，倘缺乏明確定義或案例參考，恐變相限制學生言論。

港大學生會去年被校方批評涉「損害校譽」，其後於7月不再獲校方承認；理工大學學生會本月14日亦接獲校方通知，指其未與校方簽署有關獲授權使用校名作為組織命名的協議，為保障理大聲譽及權益，校方最終決定終止學生會續以理大名義運作的權利。

欠明確定義 前會長憂限言論

城市大學亦於2月以學生會未有提交帳目審計報告，以及未經大學同意，一直為獨立於城大的校外註冊社團但以城大名義行事，涉「影響校譽」，決定收回會室。去年中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」，亦曾被批評對大學作「失實指控」、「令大學聲譽受損」，最終學生會宣布「解散」。

曾以理大學生會會長身份作為大學紀律聆訊委員的胡偉權指，早前大學協議要求所有學生會會員均不可以有毁壞校譽的情況出現，範圍廣闊；除學生會成員外，該校亦曾就其他學生涉毁壞校譽而被傳召進行紀律聆訊，惟判決往往無案例可循，而是基於部分委員會個人意見去判斷學生是否毁壞校譽，認為如要將此納入大學條例規程，應明確界定何謂破壞校譽及附有明確事例，否則會造成漏洞，限制學生言論自由，「是否一句評論香港大學，就被認為『不適當』就算係破壞校譽？」

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記者：馮琪雅