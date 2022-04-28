【自許紀錄】許廷鏗以妙法杜絕黑膠唱片被炒賣 　Alfred因《CHILL CLUB》事件有所反思

▲ 歌手許廷鏗（Alfred）跟歌迷分享全新限量黑膠專輯《2021》的慨念。（梁樂欣 攝）

歌手許廷鏗（Alfred）於昨晚（4月27日）出席其全新限量黑膠專輯《2021》的分享會，獻唱新專輯歌曲之餘，也請來製作人分享創作概念。 Alfred接受TOPick專訪，分享推出黑膠專輯的感受。

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以奇招杜絕炒賣

Alfred先介紹新專輯，他稱黑膠專輯《2021》是限量1231隻，而每一張黑膠專輯也有一個獨立的號碼。他也提到早前也在Instagram上載366則帖文，每一則帖文是對應每一天，歌迷可在帖文下留言，獲得最多Like數的人就有機會得到預購這張唱片的資格。

Alfred雖則形容舉辦這個活動是「黐線行為」，但其實也有原因：「希望可以杜絕炒賣，也希望唱片可落到有心人的手上。」

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唱片銷情佳

問到有關黑膠專輯的銷售情況，Alfred開心地說：「我計算過我手上的存貨應該剩下兩位數字，十分感謝大家的支持。未真正開賣也已經賣完了！」

他補充：「在我生日當日（4月29日），其實是有一些店舖還會有極少量的現貨，大家可以去嘗試一下。」他稱不作加印會更有珍貴度，也認為1231隻是對應2021年的每一個日子，再加印也不知道推出甚麼號碼。

Alfred同時預告：「放心，我會在今年推出兩張專輯，年底也會有另一張專輯。」他認爲昨晚的自己是亢奮又緊張：「因為有很多東西想表達，自己是一手一腳砌出專輯。」

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堅持推出實體專輯

提到在生日正日推出黑膠專輯，他說：「用意也是分享，我曾經在帖文中指自己曾會自我中心，但人大了就變成想與人分享，所以想在生日把我的生日禮物送給大家。我也希望有一些營運經費繼續實踐我的唱歌事業。」

他表示自己已沒有怨言：「大家也知道推出實體唱片一定不是最能賺錢的方法，而我堅持一直推出大碟，因為我覺得做音樂正是有其他工種不可帶給我的意義，譬如：我的音樂是陪伴歌迷走過人生的階段，是我入行前沒有想過歌手可以做到的事。我就努力賺錢，繼續做音樂。」

▲ （梁樂欣 攝）

很少公開放負

Alfred早前在《Chill Club推介榜 年度推介21/22》演出時因工作人員忘記關咪令對話播出，從而影響Alfred的演出，事後他在IG發文表示失望。

他回應：「自己很少會公開放負，我當天唱完後是覺得是OK，即使我當時聽到有雜聲，但播出應該也可以。當播出時依然出現雜聲，容許我有一點失落，因現時做直播演出是很難得。」

他稱即使是自己「放負」，但真的沒有帶著怪著、甚至是自責，他說：「為何我不檢查清楚一點，或是聽到後可以做出示意。」

他也因事件而有所反思：「如何可以把事情由壞事變好事，而ViuTV也很快地提供修復版本，我也因為這件事而獲得很多朋友的鼓勵，也有一些朋友因爲看到這個演出後找這一首歌曲的原版來聽。對於我而言，是賺多於純粹是不開心。」

現時回復開心的Alfred大派定心丸：「我現時非常之OK，原諒我放了一個負，感謝大家關心。」

記者：梁樂欣、陳淑霖