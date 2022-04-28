【荃灣火警】海角街地盤三級火　兩工人受傷送院治理

▲ 荃灣有地盤發生三級火。( 讀者提供)

荃灣有地盤發生三級火，造成2人受傷。

事發在海角街，警方今日（28日）早上6時38分接報，指一個地盤火警，12分鐘後升為三級，消防到場動用四條喉及三隊煙帽隊灌救。火勢於上午9時43分受到包圍。

警方指，現場有一人從高處墮下，一度昏迷，其後恢復清醒，另外有一人輕傷，兩人送往仁濟醫院治理。

運輸署指，因火警，由大涌道通往荃灣路(屯門方向)的支路的唯一行車線仍然封閉。另外，由荃灣路(九龍方向)通往大涌道的支路的唯一行車線亦仍然封閉。

環境保護署稱，現場濃煙猛烈，荃灣區空氣監測站的數據雖然暫時未見異常。荃灣、青衣及葵涌一帶的市民可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

根據香港突發事故報料區，有網民上載圖片，可見現場大量濃煙湧岀。

▲ 消防到場動用四條喉及兩隊煙帽隊灌救。( 讀者提供)

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記者：余思嵐

