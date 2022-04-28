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【電話騙案】24歲男遭假冒內地官員詐騙　損失約60萬元人民幣

社會 09:43 2022/04/28

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男子遇到電話騙徒，損失約60萬元人民幣 。（資料圖片）

紅磡有男子遇到電話騙徒，損失約60萬元人民幣。

事發在馬頭圍道222至274號一個單位，警方今日（28日）凌晨12時24分接報，指24歲男子早前接獲不詳來電，自稱為內地官員，指男子曾寄出違禁品往內地，男子遂按指示將約60萬元人民幣存入至指定的一個帳戶，惟其後無法取回有關款項，懷疑受騙。

警方接報到場，經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐

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