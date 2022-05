【世界狼瘡日】不止影響皮膚　引發紅斑狼瘡腎炎可致命

紅斑狼瘡患者病發時,常見微狀是鼻樑至臉頰位置出現紅疹或紅斑,看起來總是臉紅紅,惟紅斑狼瘡的病情可大可小,不僅影響皮膚,病情嚴重時導致全身的重要器官如中樞神經、腎臟、心臟等都會受到攻擊,對患者的生活造成很大影響。腎臟是最常受攻擊的器官之一,又稱為狼瘡腎炎。



紅斑狼瘡患者最主要的成因是自身免疫系統失調,不正常地產生過多抗體,繼而對自身的細胞進行攻擊所致。風濕病科專科醫生吳善巍表示,每位患者受攻擊的器官都不同,而腎炎是最常見的併發症之一,嚴重時會引致急性腎衰竭。「在確診紅斑狼瘡的患者當中,有30%至50%會在發病的首6個月至3年內患上狼瘡腎炎,因此剛確診紅斑狼瘡患者要多加留意腎臟情況,不可掉以輕心。」



對光敏感手指末端變色屬初期病徵 勿掉以輕心



吳醫生指,對陽光敏感、疲倦、出現紅疹、關節痛、脫髮、低燒、皮膚遇冷時血管過度收縮出現「雷諾氏現象」(即手指或腳趾末端出現白、藍、紅3個階段的變色),往往是患者忽視的紅斑狼瘡初期病徵。「有些患者未必會出現明顯症狀,但若發現自己精神狀態差,或出現持續且無法解釋的疲倦感,亦要多加留意或向醫生求診。」吳醫生補充,一般來說,身體中的不正常抗體不會即時襲擊腎臟,只是當病情持續活躍,才會引發腎炎,而尿液多泡、雙腳腫脹、血壓高等都是狼瘡腎炎的症狀。



患者蛋白尿每日超0.5克 須檢驗腎組織



狼瘡腎炎初期病徵並不明顯,想知道自己是否罹患狼瘡腎炎?吳醫生稱,由於小便內的蛋白含量及紅血球或血液內的免疫指標等,可顯示病情活躍度,患者可透過檢驗小便及血液得悉病況,「如果觀察病情的化驗報告有尿蛋白或異常的紅血球,紅斑狼瘡指數如抗脫氧核糖核酸抗體(anti-dsDNA抗體)和發炎指數上升,補體C3/C4下降,醫生有可能建議抽取腎組織檢查,以確認是否罹患狼瘡腎炎。」他補充,如果患者的蛋白尿問題持續,每天蛋白尿高於0.5克,就應考慮進行腎組織檢查,以確認蛋白尿的成因。



紅斑狼瘡屬女性限定?



目前紅斑狼瘡發病原因不明,研究資料顯示,荷爾蒙、遺傳以及環境因素會增加患病機會。吳醫生指,由於紅斑狼瘡與女性賀爾蒙有密切的關係,女性患病的比率比男性高得多,比例為9比1,病人大多為15至45歲之女性。同樣,狼瘡腎炎在女性中更為常見。吳醫生說,明白患者會感到憂慮,但目前醫學不斷進步,患者能及早了解及診斷疾病,及早接受治療,可大大提升存活率。



醫生建議8大健康生活飲食貼士



除了積極接受治療,看看吳醫生給予患者的生活及飲食貼士:



1. 少鹽,即低鈉,可避免增加腎臟負荷、減少水腫;

2. 長期使用類固醇患者,應減少吸收油和糖,同時增加鈣質、維他命D、omega3的攝取,以減低高血壓、

糖尿病、骨質疏鬆、心血管病的風險;

3. 抵抗力較弱的患者,避免食未煮熟的食物,包括半生熟蛋,減低感染機會;

4. 避免進食刺激免疫系統的中草藥,如冬蟲夏草、生物靈芝孢子;

5. 避免服用荷爾蒙藥物;

6. 注意防曬,避免接觸可誘發疾病的紫外線;

7. 適量運動,可減肥、減輕骨質疏鬆情況;

8. 減輕日常生活壓力,保持輕鬆及心境開朗。



此專欄由葛蘭素史克安排。資料由醫生提供作教育用途,讀者應向註冊醫生查詢

有關詳情。請向醫護人員查詢有關詳情。

© 2022葛蘭素史克集團或其授權人。



NP-HK-BEL-ADVR-220002 (12/2022) Date of preparation: 04/2022



RERFERENCES:

1. Risk of End Stage Renal Disease in Patients With Lupus Nephritis 1971–2015 A Systematic Review and B

2. Lupus and Kidney Disease (Lupus Nephritis) | NIDDK Jan 2017

3. CDC;1-6;Systemic lupus erythematosus (SLE), is the most common type of lupus, 2020



(特約)