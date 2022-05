【世界狼瘡日】半數紅斑狼瘡病人患腎炎　把握黃金治療期免後患

腎炎是紅斑狼瘡常見的併發症之一,風濕病科專科醫生吳善巍表示,在確診紅斑狼瘡的患者當中,有30%至50%會在發病的首6個月至3年內患上狼瘡腎炎,嚴重時更會引致急性腎衰竭。



吳醫生表示,隨着醫學不斷進步,現時即使患有紅斑狼瘡壽命亦會比以往的病人長。他舉例,在上世紀五十年代,紅斑狼瘡症患者的存活率較低,目前紅斑狼瘡患者的10年存活率達九成以上,患者不必太擔心患紅斑狼瘡對壽命的影響。即使患上狼瘡腎炎也不用過分擔心,現在治療狼瘡腎炎的藥物與方案比起以前更有效、更少副作用,「最重要的是把握黃金治療時間,勿延誤治療,因腎組織受損後就難以修復。」



醫學進步助增患者壽命 10年存活率達9成



吳醫生表示,第1和2期同屬輕度級別,以觀察病情為主,醫生或會處方少量降蛋白尿血壓藥或類固醇,以穩定病情;患有較嚴重的狼瘡腎炎第3至5期患者,即代表病情相當活躍,須接受6個月的「引導治療」,以消除炎症和炎症引起的組織損害。



另外,由於狼瘡腎炎是較嚴重及頑固的疾病,醫生通常都會處方高劑量的類固醇予病人,讓他們服用一段較長的時間,因此類固醇的副作用會較為明顯。吳醫生指,患者在「引導治療」期間難免會感到辛苦,但病情通常可以逐漸穩定下來,繼而接受3至5年的「維持治療」。



控制蛋白尿至關重要 提升腎臟存活率



「最重要的是,蛋白尿得到一定的程度的控制。」吳醫生引述根據歐洲抗風濕病聯盟對於狼瘡腎炎的治療目標指:「要在3個月內尿蛋白要減少25%,6個月內降到病發時一半以上,一年內蛋白尿的目標為每日少於0.5克。另外,要保持肌酸酐指數正常或 上升不超出基線的15%以內, 就可以提升長遠的腎存活率。」



他又強調,醫生會持續觀察治療進度,並與病人商討治療方案,希望盡快達致理想的治療效果;同時提醒病人,若被診斷為腎炎卻沒有配合治療,病情可導致末期腎衰竭,甚至需要洗腎以維持生命。

