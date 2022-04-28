【曾江離世】最後社交平台發文抒發人生觀　人生最後一趟旅行談生死最擔心妻子

資深著名藝人曾江昨日（4月27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，享年87歲。曾江由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。

臨終前最後一趟旅程，曾江獨自遊覽馬來西亞及新加坡一帶地方，周二（4月26日）凌晨在社交平台分享在新加坡客串拍戲的花絮片段，並留言寫道：「我愛春風和烈酒，也愛孤獨和自由。」更自封「曾老爺」，字裡行間感受到他很懂得享受世間的玩樂和自由，亦成為曾江最後社交發文。

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獨自出走看世界

另外，曾江亦曾上載多張在當地享盡地道美食的相片，配以文字說：「我想出去走一走，逛逛街，嘗嘗美食，去看看老友。」

雖然見他走路時需手持拐杖攙扶，但精神狀況非常好。他透露獨自旅程的路線圖，第一站先到新加坡，第二站再到馬來西亞，之後返港隔離，豈料到這會最後一趟的旅程......

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大談生死

曾江在當地接受訪問時大談與妻子的生死，他說：「我不知道我和老伴誰先走，但心理上有這個準備，沒有關係，大家講清楚走後怎樣，因為一定要經過，不能逃，也逃不掉，我知道這一天會來，所以我不怕，我最怕是生病生很久，她很慘，我也很慘，快快走掉沒有問題，如果病了十年八年，她怎麼辦？」

不過，他自覺其人生過得精彩：「我一輩子可以當別人兩輩子，什麼場面沒見過，老婆都有三個，還有一兒一女，還有狗孫子貓孫女。」

他又透露過往都由別人為他安排，去任何地方均有人照顧，對於今次獨自出走，希望可以自己照顧自己。即使曾江行動不便，年長不熟悉科技產品的，去尋找他可以接觸的世界。

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