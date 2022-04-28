▲ 候任特首辦公室下周開工，行政署長鄭鍾偉料出任秘書長。（資料圖片）

為確保特首選舉唯一候選人李家超，在5月8日當選後可立刻開工，港府開設的候任特首辦公室，下周將率先出台。據悉，李家超原下屬、行政署長鄭鍾偉，將調任到候任辦出任秘書長。

另外，李家超出任政務司司時的新聞秘書陳元德，也會過檔到候任辦幫手。行政署隸屬政務司司長辦公室，行政署長鄭鍾偉調任到候任辦，與李家超合作，可說駕輕就熟。

候任辦共二十多名公務員，當中首長級高官共5人，主要協助統籌交接安排、籌備制定新政府施政計劃。過去兩屆的候任辦秘書長劉焱（2012年）和丁葉燕薇（2017年），均在換屆之後，直接過渡至新的特首辦，出任常任秘書長，其中劉焱更做足5年。

但候任辦最高級的主任（相當於首長級第八級），屬於非公務員的特別任命，要候任特首在當選後，才親自揀選及任命。

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撰文 : 傅流螢