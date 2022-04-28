  • 29°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 11:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【縱火案】 疑因勞資糾紛燒毀貨櫃碼頭14輛貨車　55歲男子被捕

社會 10:35 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(警方圖片)

青衣貨櫃碼頭南路一個停車場本周一（25日）發生火警，多輛停泊在場內的貨車起火，消防員到場將火救熄，現場12輛重型貨車、一輛輕型貨車和一個拖架受到不同程度的損毀，部份嚴重焚毀，多輛垃圾車亦受波及，經調查後消防認為起火原因有可疑，交由警方接手跟進。

葵青刑事調查隊第2隊主管周彥琳督察今日（28日）表示，警方翻查現場附近的閉路電視片段，迅速鎖定疑犯身份，在翌日下午在黃大仙拘捕1名姓陳(55歲)男子，並檢獲該名男子在犯案時所穿的衣物、一個打火機和6張八達通卡。

周彥琳指出，疑犯報稱無業，涉嫌「縱火」罪現正被警方扣查。案中被燒毀的車輛分屬3間公司，疑犯是其中一間公司的前員工，早前疑因續約問題與顧主起爭執，案件相信涉及勞資糾紛，呼籲如有市民目擊案發經過，可致電36612961與調查人員聯絡。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【荃灣火警】海角街地盤三級火兩工人受傷　火勢被救熄
今日 11:06
【荃灣火警】海角街地盤三級火兩工人受傷　火勢被救熄
【封區檢測】葵涌安蔭邨康蔭樓發現14宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】
今日 09:17
【封區檢測】葵涌安蔭邨康蔭樓發現14宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】
【電話騙案】24歲男遭假冒內地官員詐騙　損失約60萬元人民幣
今日 09:43
【電話騙案】24歲男遭假冒內地官員詐騙　損失約60萬元人民幣
【襲擊案】沙田便利店女職員遭淋潑辣椒油　39歲男子被捕
今日 10:08
【襲擊案】沙田便利店女職員遭淋潑辣椒油　39歲男子被捕

你可能感興趣

【荃灣火警】海角街地盤三級火兩工人受傷　火勢被救熄
今日 11:06
【荃灣火警】海角街地盤三級火兩工人受傷　火勢被救熄
【封區檢測】葵涌安蔭邨康蔭樓發現14宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】
今日 09:17
【封區檢測】葵涌安蔭邨康蔭樓發現14宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】
【電話騙案】24歲男遭假冒內地官員詐騙　損失約60萬元人民幣
今日 09:43
【電話騙案】24歲男遭假冒內地官員詐騙　損失約60萬元人民幣
罪案 縱火 消防員 黃大仙 勞資糾紛 青衣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
17:38 2022/04/27
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活