【縱火案】 疑因勞資糾紛燒毀貨櫃碼頭14輛貨車　55歲男子被捕

▲ (警方圖片)

青衣貨櫃碼頭南路一個停車場本周一（25日）發生火警，多輛停泊在場內的貨車起火，消防員到場將火救熄，現場12輛重型貨車、一輛輕型貨車和一個拖架受到不同程度的損毀，部份嚴重焚毀，多輛垃圾車亦受波及，經調查後消防認為起火原因有可疑，交由警方接手跟進。

葵青刑事調查隊第2隊主管周彥琳督察今日（28日）表示，警方翻查現場附近的閉路電視片段，迅速鎖定疑犯身份，在翌日下午在黃大仙拘捕1名姓陳(55歲)男子，並檢獲該名男子在犯案時所穿的衣物、一個打火機和6張八達通卡。

周彥琳指出，疑犯報稱無業，涉嫌「縱火」罪現正被警方扣查。案中被燒毀的車輛分屬3間公司，疑犯是其中一間公司的前員工，早前疑因續約問題與顧主起爭執，案件相信涉及勞資糾紛，呼籲如有市民目擊案發經過，可致電36612961與調查人員聯絡。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文