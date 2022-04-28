【大排長龍】香港汽車會建議運輸署牌照事務處派籌　立法會議員倡在新界西設新辦事處

▲ 香港汽車會會長李耀培。（資料圖川）

最新一份審計報告審視運輸署牌照事務處服務。現時市民如親身辦理牌照事務，或需排隊輪候一段時間，報告建議運輸署探討就牌照服務設立派籌輪候，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候擁擠問題（詳情即看【下一頁】）。香港汽車會會長李耀培指，運輸署曾經試行派籌，但因為有「排隊黨」及炒籌情況而取消。惟因疫情關係，早前積壓大量續牌申請，認為運輸署可改良派籌方法，急事急辦。

李耀培在一個電台節目表示，疫情令續牌服務停擺了一段時間，積壓大量續牌申請，動輒都需要輪候4至5小時，有車主反映期間不能食飯，離開去洗手間又要排龍尾。他認為，運輸署應改良派籌方法，改良派籌方法，例如設一個櫃枱，所有人來到都收他的申請表格，從而派籌。

將排隊做好些，例如當金鐘每小時可處理100份，換言之首100名車主可以留下排隊等候，第101到200號籌，可能派籌叫他10時回來。

審計署又指，在2016至2019年期間進行的調查顯示，約33%至58%市民不知道可於網上申請續領正式駕駛執照或車輛牌照。李耀培指，網上申請使用率低，是因為宣傳不足，申請人亦要先到郵政局申請電子證書，不少車主不想去幾個地方，也擔心網上申請有失誤，所以選擇親身排隊。

立法會交通事務委員會主席易志明在同一節目表示，業界一直提出，當局應在元朗或屯門區開設牌照事務處，因為不少棕地作業車輛也在新界，加上新發展區例如屯門和元朗人口一直增長，方便駕駛者不用到市區續牌。

很多棕地作業、物流作業都走到新界西或新界西北方向，很多這些車，特別是貨車，所以一直要求政府興建新發展區時，將來是否應開設新辦事處。

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責任編輯：李榮忠