  • 29°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 11:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大排長龍】香港汽車會建議運輸署牌照事務處派籌　立法會議員倡在新界西設新辦事處

社會 10:18 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

香港汽車會會長李耀培。（資料圖川）

最新一份審計報告審視運輸署牌照事務處服務。現時市民如親身辦理牌照事務，或需排隊輪候一段時間，報告建議運輸署探討就牌照服務設立派籌輪候，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候擁擠問題（詳情即看【下一頁】）。香港汽車會會長李耀培指，運輸署曾經試行派籌，但因為有「排隊黨」及炒籌情況而取消。惟因疫情關係，早前積壓大量續牌申請，認為運輸署可改良派籌方法，急事急辦。

李耀培在一個電台節目表示，疫情令續牌服務停擺了一段時間，積壓大量續牌申請，動輒都需要輪候4至5小時，有車主反映期間不能食飯，離開去洗手間又要排龍尾。他認為，運輸署應改良派籌方法，改良派籌方法，例如設一個櫃枱，所有人來到都收他的申請表格，從而派籌。

將排隊做好些，例如當金鐘每小時可處理100份，換言之首100名車主可以留下排隊等候，第101到200號籌，可能派籌叫他10時回來。

審計署又指，在2016至2019年期間進行的調查顯示，約33%至58%市民不知道可於網上申請續領正式駕駛執照或車輛牌照。李耀培指，網上申請使用率低，是因為宣傳不足，申請人亦要先到郵政局申請電子證書，不少車主不想去幾個地方，也擔心網上申請有失誤，所以選擇親身排隊。

立法會交通事務委員會主席易志明在同一節目表示，業界一直提出，當局應在元朗或屯門區開設牌照事務處，因為不少棕地作業車輛也在新界，加上新發展區例如屯門和元朗人口一直增長，方便駕駛者不用到市區續牌。

很多棕地作業、物流作業都走到新界西或新界西北方向，很多這些車，特別是貨車，所以一直要求政府興建新發展區時，將來是否應開設新辦事處。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善
13:29 2022/04/27
【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善
【抗疫基金】運輸署向小巴的士提供每公升2元燃料補貼　料惠及163個綠色小巴營辦商
16:19 2022/04/27
【抗疫基金】運輸署向小巴的士提供每公升2元燃料補貼　料惠及163個綠色小巴營辦商
【供港物資】運房局指各口岸發現27宗涉跨境貨車司機初陽個案
18:08 2022/04/27
【供港物資】運房局指各口岸發現27宗涉跨境貨車司機初陽個案

你可能感興趣

【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善
13:29 2022/04/27
【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善
【抗疫基金】運輸署向小巴的士提供每公升2元燃料補貼　料惠及163個綠色小巴營辦商
16:19 2022/04/27
【抗疫基金】運輸署向小巴的士提供每公升2元燃料補貼　料惠及163個綠色小巴營辦商
【供港物資】運房局指各口岸發現27宗涉跨境貨車司機初陽個案
18:08 2022/04/27
【供港物資】運房局指各口岸發現27宗涉跨境貨車司機初陽個案
運輸署 疫情 汽車 審計署 易志明 運輸 屯門 立法會 元朗 審計

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
17:38 2022/04/27
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活