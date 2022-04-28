【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港

▲ 有港爸賣樓移民英國，由高職轉做基層工作。

近月不少港人移民，到達他鄉理想與現實又是否一樣。早前有網民分享親戚的移民經歷，原本高薪厚職的港爸賣樓移民英國，可是在當地只能轉做基層工作，因子女的說話而反思，最終決定回流香港。

該名網民於「親子王國討論區」以「移民後，回流返香港的轉捩點」為題發帖文表示，在港任總監一職的男親戚賣樓移民英國後，卻發現不似預期，未能發揮自己專長，被迫轉做基層工作。

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子女說話令爸爸醒覺

親戚就讀高小的子女入讀英國公立學校，網民指有一次親戚輔導小朋友做額外練習，指出其錯處，令小朋友感覺反感，更出言頂撞父母︰

大意就是在香港也要迫讀書，為何在英國又要迫讀書、做練習？

又有一次，15歲大女跟父母爭吵，爸爸要求她自律學習，好好準備將來報讀大學，可是女兒反問︰

爸爸也有碩士畢業，現在也是找不到工作呢，讀書有用嗎？

移民後發現香港機會更多

子女這些說話令爸爸開始反思，既然接受外國公立學校，為何不能接受子女在香港讀二線小學，並萌生回流香港的念頭。網民轉述親戚的說話︰

一直只諗為了下一代，但去過外國後發現，香港的機會真的更多。

最終一家移民英國一年多，考慮了4個多月後決定回流返港。現時親戚在港租樓，也找到工作了。他有感原本在港生活順利，看到別人分享移民後生活，一時沖昏頭腦才移民。網民希望藉親戚的移民經驗，令有意移民的人反思一下，「唔好浪費自己血汗錢」。

網民︰高層放唔低身段

帖民引起大批家長網民討論，認為移民要面對很多現實問題，與理想總有出入，留言「高層放唔低身段做藍領過普通生活就唔好去」、「話為咗小朋友讀書而移民好傻」、「去咗英國搞唔掂返來嗰啲都唔想俾人知」。對於為了子女教育而移民，網民有不少想法，點擊睇網民意見：

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有網民分享朋友移民英國半年後回流返港，即使子女已適應當地環境，但無夫妻不習慣，甚至「差啲抑鬱及離婚」。另一方面，有網民指朋友原本是基層生活，在香港買不起樓，被迫分開在各自父母家住，後來移民英國二線城市，結果「一份工夠養一家人，無壓力又有舒適居所，小朋友生活開心」，比香港的生活好得多。

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責任編輯︰王明芳