【趕走春困】「穀雨」後濕氣加重易疲倦嗜睡　中醫分享袪濕健脾食療解春困

▲ 「穀雨」後濕氣加重易疲倦嗜睡，中醫分享袪濕健脾食療解春困。

本月20號是春天最後一個節氣「穀雨」，此後濕氣增加，容易出現「春困」徵狀。註冊中醫許懿清醫師在Facebook專頁發文，提醒「穀雨」之後要著重「袪濕健脾」養生方法，並分享簡單祛濕食療，適合有昏昏欲睡、疲倦、嗜睡、四肢乏力、身體重墜等人士。

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補氣化濕茶

功效：升陽袪濕，補氣養血，健脾和中，袪濕，避免易攰

材料：黨參、北芪、白朮各5錢；雲苓1兩；陳皮1小塊；大棗4粒

製法：所有材料洗淨後放入煲內，加入清水5碗，煲滾轉文火，煮35分鐘即成。

解春困方法

許醫師解釋，春天是冬向夏轉換的過渡季節，冷暖空氣頻頻交替出現，氣溫及氣壓變化大，身體為適應氣候變化需要消耗大量體能，於是容易覺得疲倦、嗜睡。加上春季天氣陰沉、潮濕黏滯，濕重下更使人感到身體沉重困倦、不願意活動。香港位處南方，潮濕氣候令港人有較嚴重春困情況；反則北方春天較為乾爽，少出現春困。

而春困時容易感到飽滯或食慾不振；大便濕爛或膠黏、尿黃；肩頸痠痛、少氣懶言等，有些老人家更會有「瞓極都唔夠」的情況。若飲食不節，常吃生冷凍食，則更容易因陽氣不足，令濕邪留在體內，不適症狀更明顯。對此，許醫師建議以下解決方法：

堅持每日適量運動，多往郊外活動，呼吸新鮮空氣。但要避開雨霧，行山健身不宜過早，待霧氣散去才出動會更好。

日常可多吃蘿蔔、馬鈴薯、瘦肉、蛋類、豆製品、新鮮蔬菜及水果等，助促進體內糖及其他物質代謝，有利保持清醒狀態。

藥材可選用淮山、杞子、黃精、核桃、北蓍、黨參、紅棗、黑棗等。

春困時應少吃的食物

另外，除飲用祛濕茶，註冊中醫師邱宇鋒亦拆解春天不宜多吃的食物，避免影響脾胃健康。

凍飲：容易耗傷陽氣、刺激脾胃，出現腹痛、腹瀉；常喝會形成怕冷、痛經等問題。

啤酒：啤酒偏濕，易影響脾胃運化，過量更會令人嘔吐。冰凍的啤酒更會招惹寒濕，導致腸鳴、大便水瀉。而佐酒的果仁、煎炸食物濕熱，易引起腸胃不適，及皮膚不良反應。

糖果：糖份高食物食用後易形成痰濕，影響胃口和消化。

菇類：菇菌因生長在潮濕陰暗處，故屬性偏濕。春天潮濕日子宜少食菇類，以免出現消化不良症狀。

熱帶水果：如芒果、南瓜，屬性偏濕，多食妨礙脾胃運化。

肥肉：油多的肉食屬於中醫認為的「肥甘厚味」，多食易生痰濕，要慎防消化不良及食滯。

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內容獲「許懿清中醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛