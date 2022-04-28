【超市情報】city'super期間限定台灣美食節　零食牛肉麵美酒歎台式滋味

▲ city'super由即日至5月19日(周四)舉辦「樂活台食 • 源自分享」，供應多款台灣獨特美食，包括這款百年傳奇起司沙其馬 (45元)，更有不同口味的選擇。（相片由city'super提供）

不能出國旅行的日子，唯有在香港尋找異鄉風味，city'super即日至5月19日(周四)舉辦「樂活台食 • 源自分享」 ，在分店及網上商店售賣一系列台灣健康產品、人氣創意美食、威士忌飲品、療癒小食及寵物點心等，讓大家重溫久違了的台式美食。

在一眾台式美食中，有不少是健康美食的，包括在當地享有一定知名度的品牌「芝初」的芝麻產品，嚴選天然芝麻原料，以健康概念製作多款優質芝麻產品，包括芝初高鈣黑芝麻粉 、高鈣黑芝麻粉隨手包、芝初冷壓芝麻油、溫焙芝麻香油及芝初楓糖黑芝麻抹醬及有機黑芝麻油等。

▲ 國賓大飯店正宗川味牛肉麵 (190元)（相片由city'super提供）

健康美食還有「享幸福」品牌的滴雞精產品，採用高規格的環境飼育雞隻，選用養殖一年以上的健康老母雞，以溫體方式新鮮處理，依循古法萃取雞隻濃縮精華，讓滴雞精更香濃及純和。王牌產品有享幸福原味溫體鮮滴雞精，如送禮的話就有原味溫體鮮滴雞精禮盒，健康又夠體面。

若喜歡吃零食，可選百年傳奇黃金比例花生酥，選用花蓮鳳林九號花生，香氣濃郁，油脂豐富，用來製成花生酥鬆香美味。另一款百年傳奇起司沙其馬，採用20小時低溫發酵製法，入口滿有層次感。沙其馬有多款口味，包括黑糖、醬香柴魚及泡菜。

台灣著名的牛肉麵當然不能少，包括國賓大飯店正宗川味牛肉麵 ，以12種中藥材及配料燉煮超過10小時成為湯底，再加入鮮嫩美國牛的牛筋、牛腱及牛肉等，肉質軟嫩，十分惹味。同樣屬香辣之選有恩記牛肉麵麻辣雙喜牛肉麵，選用頂級大紅袍配特選青花椒、各款辣椒、藥材熬製的麻辣醬，與濃郁的牛骨湯結合，更將上等牛腱心與特選牛肋條浸泡在這香、辣、麻的湯頭中，讓人一試上癮。

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吃牛肉麵時不妨配一杯美酒，這款噶瑪蘭威士忌蘇打調酒， 以噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌為基底，加清爽入蘇打水，釋放出威士忌的麥芽、木質、果香等多樣風味。至於噶瑪蘭琴通寧調酒，充滿杜松子香氣，還帶檸檬清香，味道清爽。

記者：招美寶