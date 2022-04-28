【特首選舉】多名紀律部隊退休高官　加入熱廚房？

▲ （李家超fb圖片）

特首選舉候選人李家超已完成政綱，下屆政府的班子人選，亦有初步腹稿。據悉，多名紀律部隊退休高官，料加入政府「熱廚房」，兩名前懲教署署長胡英明和林國良，被視為熱門人選。

有熟悉國情人士指，如何強化管治效能，是新一屆政府的施政重點之一，由於紀律部隊着重完成目標，相信中央有意起用更多紀律部隊人員進入港府核心，大力推動施政步伐，並加強公務員的國家意識。

紀律部隊重完成目標 強化管治

中方正協助李家超籌組新一屆問責班子，據了解，不少來自六大紀律部隊的退休高官，都被納入各級問責官員人選的考慮名單。其中，現年57歲的前懲教署署長胡英明，去年底退休前夕，曾高調接受電視訪問，稱隨着涉及反修例衝突被捕入獄的人增加，這班人對署方的挑戰較以往更具規模及組織，強調不容監獄成反中亂港基地。另一名前署長林國良，同樣被視為人選之一。

事實上，港府近年愈來愈重用紀律部隊，例如新成立的公務員學院，便盛傳由昨日退休的警務處副處長（管理）郭蔭庶，出任首任院長。此外，港府每年都會保送首長級第二級（D2）政務官，到英美著名大學進修，但港府未來會加強與內地院校合作，包括參加由北京大學及清華大學開辦的公共管理碩士課程等。

民建聯張國鈞 傳任民政局長

建制派方面，民政事務局前局長徐英偉早前因捲入「洪門宴」，結果主動辭職。據悉，不少建制派中人認為，徐英偉是建制派多年來重點培訓對象，正值45歲的當打之年，且任內曾處理疫情封區、推動文化藝術的科技應用，以至DQ（取消資格）區議員等爭議性事件，希望他可再次被委以任務。至於下任民政局局長一職，盛傳的熱門人選之一，是身兼行政會議成員的民建聯立法會選委界別議員張國鈞。事實上，民政局局長過去兩任都是民建聯中人，即徐英偉和劉江華。

連日來，政界盛傳多名選委界議員有機會加入下屆政府，除了張國鈞，還有主力替李家超撰寫政綱的競選辦副主任黃元山、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然。工聯會麥美娟也獲推薦，但熟悉麥的人表示，她未必有興趣做官。

有資深建制派人士指，下屆問責官員要通過品格審查，時間緊迫，估計5月8日特首選舉後，問責官員名單陸續浮出水面。

另外，候任特首辦公室下周將率先出台，以便李家超當選後即開工。據悉，作為辦公室主管的秘書長一職，將由行政署長鄭鍾偉（Daniel）調任，行政署屬政務司司長辦公室，可說是李家超的原部下；政務司司長新聞秘書陳元德，也將調去候任辦。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記文 : 傅流螢