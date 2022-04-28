【曾江離世】入行逾60年勇於追求突破　曾江謙稱向年輕演員學習以追上時代

▲ 曾江一生努力學習。

資深著名藝人曾江在昨日（4月27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡，享年87歲。

由於曾江離世突然，消息震驚整個娛樂圈，亦令不少影迷大表傷痛。作為其好友胡楓收到其離世消息，回覆TOPick時指不想相信曾江離世新聞，更直言：「我依家個心好亂！」

【曾江離世】入行逾60年勇於追求突破 曾江自言要向年輕演員學習追上這時代

▲ 曾江昨日突然離世，享年87歲。

徙年輕演員學習 盡力配合他們

從事演藝工作逾60年，一生演活無數角色的曾江，生前接受媒體訪問時，大談對年輕人的看法。即使他演藝經驗豐富，惟他對後輩照顧有加，更認為從年輕人身上了解到新生代的想法，學習到新事物。

他更認為自己應盡力幫年輕一代：「後生仔唔會害你，佢哋搵你，因為需要你幫佢，到我呢個年代，咁樣嘅身份，叫我哋去幫助下，尤其係我哋香港人，對新一代我點可以唔承傳呢！」

曾江又指現時年輕演員不易和他們合作：「唔係佢哋嘅錯，係我哋落伍，我哋好多時係唔明佢哋講乜。」難怪去年他與MIRROR成員邱士縉（Stanley）合作拍廣告，全因他想與年輕製作團隊交流，亦是他接拍這廣告的原因。

拍畢廣告後，他有更深切體會，明白到現在不是年輕人跟他學習，而是他要向後生仔學習，更想拜他們為師，直指自己這樣年紀的演員應要追上這個時代：「依家佢哋新一代諗法，同我哋諗法係唔同，我哋應該追上呢個時代，去配合佢哋。今次合作，出嚟嘅效果好順，就係兩代努力溝出來。」

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演活無數經典角色 勇於追求突破

曾江一生在演藝事業十分精彩，由50年代起一直活躍影視界，在80年代拍過不少TVB經典電視劇，如《射鵰英雄傳》、《誓不低頭》、《大時代》等，在電影方面亦有不少深入民心佳作，曾演出《英雄本色》、《竊聽風雲2》等。

他並曾在荷里活拍過西片如《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》等，同時又涉及舞台劇演出，範疇十分廣闊。

當年曾江拍畢《非常保鑣》離開TVB，皆因他望追求突破，亦不喜歡電視台「飛紙仔」的運作：「好多人話我唔係咁容易合作，呢個理由未必係我唔同人合作，或者我對自己有要求，佢未必知道我嘅要求，我唔係話我要求一定係啱，但我係好敬業嘅，我可以應付飛紙仔，但我更鍾意有劇本，我鍾意做功課，我鍾意睇深啲個劇本。」

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曾在美國留學毫不後悔

另外，曾江實際上是學霸，外表英偉俊俏的他早於中學時期已獲邀參與電影拍攝，後來因自覺演技不足，便遠赴美國升學，他畢業於加州大學柏克萊分校修讀建築系畢業生，該學府是全球大學排名前10名，是有名的華人精英搖籃。

他又認為在美國留學的時間並沒有浪費，皆因令他學習到新的思考模式，對其一生也有很大幫助。