【大排長龍】運輸署長：駕駛執照續牌下月試行派籌　正研究實行電子牌照

▲ 運輸署長：駕駛執照續牌下月試行派籌，正研究實行電子牌照。（資料圖片）

最新一份審計報告建議運輸署探討就牌照服務設立派籌輪候，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候擁擠問題。香港汽車會會長李耀培指，認為運輸署可改良派籌方法，急事急辦（詳情即看【下一頁】）。運輸署署長羅淑佩表示，未來1個月會開始試行在個人駕駛執照續牌服務派籌，若試行順利，會在4個牌照事務處全面推行。另外，當局正研究實行電子牌照，令行車證可由每年續牌延至每3至5年一次。

審計報告指，運輸署在疫情下人手增加但處理個案數量減少。羅淑佩在一個電台節目解釋，疫情下大量個案改以郵遞申請，惟不少市民在表格或支票填錯資料，又需以電話聯絡申請人，每宗個案都需要更多人手處理，疫情高峰期時，積壓個案多達3萬5千宗，但在積極處理下，已減至約7至8千宗，預計需多數10日去處理。

被問到運輸署下的牌照事務處「排長龍」，羅淑佩表示，現時不少車行、保險公司代領人會到牌照事務處排隊，每人會為數十至過百輛車申請不等，如果引入派籌，例如一人一籌， 業界會覺得有問題，較難安排派籌，要再研究安排。不過，在「人牌」方面，就較容易安排，未來1個月會開始試行在個人駕駛執照續牌服務派籌，若試行順利，會在4個牌照事務處全面推行。

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羅淑佩又指，長遠實施電子牌照會解決很多問題，承認現時牌照申領服務未做到全面電子化，只做了一半，駕駛者網上申請後，運輸署仍要郵寄紙本予申請人。當局正研究實行電子牌照，令行車證可由每年續牌延至每3至5年一次，她說，當全面電子化後，駕駛者首次親身登記後，在10年有效期間，不用每年親身排隊續牌，只要在系統上證明已驗車及繳費，便可自動續牌。

署方下月20日會到立法會交通事務委員會簡介電子牌照服務。

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責任編輯：李榮忠