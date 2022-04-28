【靚太廚房】夏日必食冰凍爽脆酸蘿蔔青瓜　幼稚園老師教$20自製開胃拌菜

▲ 幼稚園老師Michelle開設Facebook專頁戀上味覺分享簡易健康食譜。

炎炎夏日，若能在家中吃一口冰凍爽脆的酸蘿蔔，的確開胃又消暑。80後幼稚園老師Michelle近日在戀上味覺Facebook專頁分享自製酸蘿蔔青瓜食譜，大家不妨試試!

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▲ 夏日開胃拌菜酸蘿蔔青瓜。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料

▲ 材料。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

蘿蔔 900克 甘筍 500克 溫室青瓜 3條

調味料

白醋 500克 白砂糖 250克

做法

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1. 先將蘿蔔甘筍去皮切粗條，青瓜切半去籽。

2. 用一茶匙鹽將蘿蔔甘筍， 醃漬一小時。

3. 用半茶匙鹽將青瓜醃漬半小時。

4. 完成後將所有材料用開水洗淨兩次。瀝乾水備用。

5. 將白醋及糖煮開至白糖溶解，放涼備用。

6. 將所有材料放入已消毒玻璃瓶內，加入已放涼酸甜醋至蓋過材料，放入雪櫃醃漬一天即可。

入廚小貼士

▲ 只需5種食材就可以在家自製酸蘿蔔青瓜。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)



• 可按個人口味調節酸甜醋內糖的份量。

• 想增添辛辣味，可加入指天椒。

• 用鹽先醃漬蘿蔔及甘筍，就可去除草青味及苦澀味。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧