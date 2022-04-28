【廢物分類】申訴署指回收桶標示簡單及應用程式資訊有誤　提出6項改善建議

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申訴專員公署今日（28日）表示，現時公共空間回收桶上只有非常簡單的標示，未能有效減低市民不當使用回收桶的機會，環保署的流動應用程式「咪嘥嘢」內數個標示設有回收桶的地點與實際現場情況不符，該署已於今年2月初完成更新應用程式内的資料，因此向署方提出6項改善建議。

6項改善建議

檢視公共空間回收桶的標示，考慮以文字和圖像加入更多回收資訊，以讓市民更方便、快捷地了解如何正確使用回收桶

適時更新流動應用程式「咪嘥嘢」內有關公共空間回收桶的資訊，確保資訊準確無誤

繼續加強與其他管理回收桶的政府部門的協作，積極鼓勵相關部門備存更多回收數據，以助監察及調整回收桶的管理策略

定期發布公共空間回收桶的運作數據，以提高服務透明度，讓市民透過數據更客觀地了解目前回收桶的成效

持續加強宣傳教育，包括在不同渠道分享市民使用回收桶的成功經驗，以鼓勵更多市民參與減廢回收，並重建市民對回收桶成效的信心

就公共空間回收桶的政策定位訂下檢討時間表，以決定其未來路向，並向公眾解說，讓市民知悉社區上回收桶的數目可能會逐步減少甚至完全被取代的原因。與此同時，若決定沿用公共空間回收桶，應持續檢視日後垃圾收費實施後對公共空間回收桶的影響，並採取相應措施，以確保公共空間回收桶繼續發揮其功效

公署調查發現，自2020年10月1日起，環保署從食物環境衞生署接管設置在公共空間的回收桶的管理工作後，作出多項改善措施，以達至「增容量 易通報」。環保署亦加強對承辦商的監管，透過承辦商按署方要求設立的監督隊伍、由第三方機構（即香港生產力促進局）成立的品質保證隊伍，以及署方人員，多方面監察承辦商的工作表現。自環保署推出上述改善措施後，公共空間回收桶的管理情況有初步改善。



趙慧賢稱，設置回收桶是政府推行多年的措施。雖然位於路旁等公共空間的回收桶收集的回收物數量有限，每年只佔全港整體回收物數量少於0.1%，但該些回收桶在社區非常顯眼，其回收表現會直接影響市民對當局處理廢物分類回收工作的信心。公署欣悉，環保署自2020年10月起接管公共空間回收桶的管理工作後，作出多項改善措施，相關管理情況有初步改善，該署的努力值得肯定。公署期望環保署持續檢視回收桶的使用情況，加強宣傳教育及與其他政府部門的協作，從而恢復市民對使用回收桶的信心。

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責任編輯：余思嵐