【正能量】社企主管提早退休轉職禮儀師　最痛為親兄辦後事開解母親喪子哀慟

▲ 任職社企主管的楊秀蘭，7年前提早退休，轉職禮儀師，最痛是為親人辦理後事。

2015年，53歲的楊秀蘭決定提早退休，非為享清福，而是為他人的人生「畢業禮」作禮儀師。7年時間見盡人生無常，她懂得每個人都得面對自己人生和最親的最後畢業禮，心態在於「做了」和「做好」的分別。

楊秀蘭自言是有計劃的人，站在人生交叉點，躊躇倒是有，在轉身當殯葬禮儀師前，她也讀了陪月課程。

做不到死，就做生吧！當時朋友說，外國華人社會想請人去做陪月，如果這行真的不適合，起碼還有後著。

給自己1年的適應期，看看是否適合這行，但大可不用提早退休／辭職去吧，她坦言：

有兩份工做，收入又幾好，但會沒有心機去學，所以要給自己破斧沉舟，才知道真正適不適合！

▲ 楊秀蘭，今年60歲。過去廿年服務於社會福利界，正式從事殯儀服務7年多，見盡人生無常最後時刻。熱愛參與義工服務，發現很多長者在人生的最後一程而憂慮，以致決定投身殯儀業，希望讓長者可籌人生畢業禮，以圓滿他們的一生。（圖片：曾耀輝攝）

不說多謝和再見的職業

1996年開始，她在東華三院轄下的三級工場任導師，主要職責是訓練智障和精神病康復者公開就業，2005年轉至東華下社企做業務主管，2015年決定申請提早退休。

當時53歲，若到55歲再不轉，就沒機會！

然而，人人避之則吉之地，因工作關係而深入認識，東華工場會製作殯儀相關印刷品，社企時更需帶適合學員到萬國殯儀館做清潔。

這行比較難請人，很多時外判給社企，既可解決人手問題，也可提供就業機會。

▲ 楊秀蘭的卡片上寫上禮儀策劃，日常除了替死者家人從領屍、守夜和出殯張羅，也要提供適合的方式辦理身後事。（圖片：曾耀輝攝）

她帶過精神病康復者和智力較遜的人士去殯儀館工作，發現前者因容易產生幻覺，更加疑神疑鬼；後者因不理解死亡是一件甚麼事情，反而較適合。然而，這些都是管理上的日常。誠然，適不適合當一位禮儀師，是把別人的無常，成為自己工作需要面對的日常，是如何讓自己保持不麻木卻又要清醒的心態，第一位讓她自覺適合這份工的，是她第3個客人。

「是朋友轉介她給我的。通常我會先問3個問題：男或女？在哪間醫院走？幾多歲？答案是男，葵涌醫院，19歲。大概猜到好大機會自殺，因葵涌醫院多數做精神科。之後，她竟問可否自行上網book焚化爐，我突然呆一呆，不好意思直問她覺得一般貨Van會幫你運送嗎？她冷冷一句『乜唔得架？』原來，她從內地來，不知道香港法例對屍體處理是非常嚴謹的。於是，再問她是否有經濟困難，她才開始鬆口，後來讓她知道哪裏可申請援助基金。最後還是不達標，因銀行存摺上限是6,000元，介紹她的那位朋友夾了萬多元帛金給她，她全數放進銀行……」

最後，楊秀蘭跟當時公司老闆開了一個價格相宜（1萬元以下）殮葬套餐幫一幫她。因這次勞力心勞力，令她知道自己適合從事這一行，至少她懂得怎樣抽離。

每次我都會檢討可改善的地方，個案就算有幾不開心，我都會給自己3天時間，過後就要把這件事放低。

每次完成禮儀，她會以「今日某某喪儀功德圓滿，身體健康，萬事順境」作結，她說這一行不會講再見和多謝，只會說受惠，就連完畢也好像帶點不好！

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做了和做好的分別

處理別人的身後事，常被問的是如何面對哀痛，她的答案是平常心，還附帶了一個問題：做了一件事，還是做好一件事。

好像因新冠病毒染疫死者，我會建議他們的家人直接到醫院做。好多人接受不到在醫院「直出」這回事，但其實有些事情可稍後才做。

哪怕有人會說「針唔拮到肉又怎知痛」，然而，親自為親人做人生最後畢業禮，楊秀蘭亦無可避免地遇上——她的哥哥因病在醫院離世，兄妹倆自小感情要好，當收到醫院電話時，霎時六神無主的她還得向母親交代，她懂得母親脾性，沒打算瞞騙，回家時直言哥哥已走，大家要到醫院見最後一面。

「媽媽見到兒子即嚎哭：『你咁懶瞓做乜，叫極唔醒！』跟電視劇對白一樣，我走過去跟她說：『不用叫，他是叫不醒，你的兒子已經走了。』然後她一手推開我：『你亂講』，那一刻我要很清晰，不斷告訴她要接受現實！現在你兒子走了，你新抱站在那裡，也很傷心，但你千祈不可以塌下來，否則我要一個照顧你們3個人。你想怎樣處理便要跟我講，到時搞得不好別怪我，她『哦』了一聲就沒有再喊……往後那幾天不斷跟我講想怎樣做，幸好阿嫂也很體諒，永遠都說：『最緊要奶奶覺得ok！』」楊秀蘭憶述當時的情景。

▲ 她的工作圈，離不開殯儀館附近一帶的長生店和花店。（圖片：曾耀輝攝）

她們一家人需要半年才平復心情，而她也總算學懂平常心面對。在這一行7個年頭，收入不算穩定，很多時要好天收埋落雨柴。除了靠口碑和朋友轉介，她也希望可正面推廣這行業。她說行頭已予人形象不好，行內人更要以身作則。最後筆者問，如何減卻「死神來了」的不祥，如可給她更改工作稱謂，答案是甚麼？

希望稱謂是「人生規劃顧問」，既然現在有甚麼「元宇宙」，大家對死亡再沒那麼忌諱。而愈做得耐，愈來愈多人有自己的見解。他想怎樣規劃，我可給予意見，解釋等同顧問，適合稱為consultant多過planner。

記者：黃鑑江