【經典古裝】網民嚴選15大香港劇集古裝美人　仙氣黎姿佔榜首張可頤演最具貴氣

▲ 網民嚴選15大香港劇集古裝美人，仙氣黎姿佔榜首張可頤演呂后最貴氣。

近年香港本土已經甚少製作古裝劇集，提起古裝美人，難免會想起較為「遠古」的作品。近日網上討論區發起「嚴選香港電視劇古裝美人」的帖文，盤點香港古裝劇集的美女氣質演員，大部份都是來自TVB的作品，TOPick整理當中最具代表的15位古裝美人。

第一位：黎姿 （作品《倚天屠龍記》趙敏、《金枝慾孽》侯佳·玉瑩）

現年50歲的黎姿已是三女之母，雖然已經淡出幕前但仍保養得宜，上載的近照能滲出陣陣的少女味道。

憑著她的美貌在14歲之齡已被相中獲邀參演電影《開心鬼放暑假》而入行，於19歲簽約無綫開始演出電視劇。

相對她的時裝演出，古裝角色更讓觀眾留下印象。網民選出黎姿在《倚天屠龍記》飾演的趙敏，以及在《金枝慾孽》飾演的侯佳·玉瑩最為出色，有網民謂：「30幾歲嘅黎姿真係最靚、最有女人味，仲靚過20幾歲，就算去到《珠光寶氣》嗰期都仲係好靚女！」、「第一真係實至名歸，當年趙敏真係J出血！」、「好靚，做忠做奸都好睇！」

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第二位：袁潔瑩（作品：《人龍傳說》小魚）

袁潔瑩與黎姿一樣，當年參演電影《開心鬼放暑假》而入行，據指當年她在鏞記酒家門外跟男友吵架時被黃百鳴發掘。

在1990年代，袁潔瑩參演大量的武俠電影包括《笑傲江湖》、《東方不敗》、《太極張三丰》等，隨後簽約無綫開始拍劇，因為她的氣質，所以經常被派演古裝劇集。

現年52歲的她於2000年代淡出幕前，對上一套演出已經是2014年的《女人俱樂部》，在今次的古裝美人選舉仍被不少網民記得，直指她在《人龍傳說》飾演小魚一角最美，網民大讚：「佢真係靚到爆炸！」、「佢最靚，仙氣+英氣！仲有啲古裝公子feel。」

第三位：朱茵（作品：《射鵰英雄傳》黃蓉）

畢業於香港演藝學院的朱茵，入行初期在TVB的兒童節目任主持人，後來轉往劇組發展，因為其活潑形象深受重用。

她在TVB的劇集中大多擔演女主角，不過原來朱茵只在TVB參演過一部古裝劇集，就是《射鵰英雄傳》黃蓉。

然而網民認為朱茵的古裝代表作，應是1995年推出的電影《西遊記第一百零一回之月光寶盒》以及《西遊記大結局之仙履奇緣》。

她在電影所飾演的紫霞仙子成為眾人心中的經典，有網民謂：「你識唔識揀，朱茵梗係揀紫霞啦，單眼果張呀！」

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第四位：蔡少芬（作品《風之刀》凌湘、《洛神》甄宓）

與老公張晉育有兩女一子的蔡少芬（Ada），近年主力往內地發展。當年Ada在17歲時參加香港小姐獲得季軍而入行。

她卸任後馬上獲得拍劇機會，每一個角色都佔極多戲份，其中《壹號皇庭V》、《妙手仁心》、《天地豪情》、《陀槍師姐》等都是她的代表作。

網民則認為Ada在第一部劇集《風之刀》飾演的凌湘，以及在2002年《洛神》飾演的甄宓的古裝裝扮很吸引。

有網民形容Ada謂：「面形纖小先似古裝！」、「Ada後生真係好靚，唔怪之得人哋對佢咁好。」

第五位：李若彤（作品：《神鵰俠侶》小龍女、《天龍八部》王語嫣）

提到李若彤的代表作當然就是《神鵰俠侶》中的小龍女，至今仍然有不少人指她所演的小龍女無法被取代。

而她在《天龍八部》飾演的王語嫣同樣仙氣非凡。不過有網民卻認為外表脫俗的李若彤有一大缺點：「佢啲古裝一開聲講野就好趕客。」

第六位：楊恭如（作品：《雪花神劍》梅絳雪）

楊恭如參選1995年亞洲小姐競選獲得冠軍及最上鏡小姐而入行，經曲作品有劇集《我和殭屍有個約會》、電影《甜蜜蜜》等，更試過憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》提名香港電影金像獎最佳女配角。

這次她是小數來自非TVB的古裝劇集，網民評選她在亞視《雪花神劍》飾演梅絳雪一角極有古典味道，不過依然被認為她的聲線有礙觀底入戲。

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第七位：溫碧霞（作品：《封神榜》妲己、《恨鎖金瓶》潘金蓮）

溫碧霞於15歲在街頭被星探發掘參演電影《靚妹仔》而入行，雖然拍過不少劇集，但主力以電影拍攝為主。

但要數到她的代表作，不能不提《封神榜》中妲己一角，她的妖魅冶豔令觀眾留下深刻印象。另外，她在《恨鎖金瓶》的潘金蓮一角亦被網民力讚。

第八位：何美鈿（作品：《天龍八部》鍾靈）

何美鈿這個名字雖然有點陌生，但她的古裝造型照定必勾起不少人的回憶。本為內地體操選手的她，交1995年被先綫相中，申請她到港開始拍攝劇集。

她在《天龍八部》的鍾靈被網民大讚甜美，而她在亞視《少年英雄方世玉》飾演的凌小小亦在觀眾心中留下深刻印象，另外亦有網民提到她在《笑傲江湖》儀琳一角：「光頭都咁靚邊個carry到？嗰種我見猶憐嘅氣質真係正！」

第九位：張可頤（作品：《神鵰俠侶》程英、《金枝慾孽》安茜、《楚漢驕雄》呂后）

現年53歲的張可頤當年在英國留學，在放暑假返港期間被徐克發掘而參演電影《英雄本色3之夕陽之歌》，接著被鄭敬基相中而組成「花生女郎」推出唱片。

約滿後，她本來離開了娛樂圈，但後來在1994年於當時男友推舉下參選香港小姐，並打入五強的她簽約TVB入行拍劇。

她的古裝作品中，網民推選她的初期作品《神鵰俠侶》中的程英、《金枝慾孽》的蘇完尼瓜爾佳·安茜以及《楚漢驕雄》呂后。

網民大讚張可頤謂：「程英真係勁靚！」、「佢演古裝有貴氣，做皇后真係一流！」、「呂后搵佢選角無得頂！」

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第十位：關詠荷（作品：《金裝四大才子》秋月/秋香、《新醉打金枝》長平公主）

關詠荷曾經投考無綫電視藝員訓練班但未有被取錄，後來轉於亞視出道，因為拍攝劇集《龍在江湖》而與張家輝相戀。

約滿亞視後關詠荷轉投TVB，不少代表作包括《苗翠花》、《美味天王》、《陀槍師姐》等都在1990代出現，深得觀眾緣的她更被認為是戲路最為廣闊的一位花旦。

網民票選《金裝四大才子》中分飾秋月及秋香兩角，以及《新醉打金枝》中長平公主一角最得民心，而《金裝四大才子》更時她與當時仍是男友的張家輝首次以「情侶檔」合演台慶劇。

第十一位：唐寧（作品：《大唐雙龍傳》師妃暄、《牛郎織女》喜鵲）

一向被指是童顏代表的唐寧，8歲時入行做童星，代表作包括《戀愛自由式》、《大唐雙龍傳》、《戇夫成龍》等。

於2010年，她宣布與舞台劇導演兼演員鄧偉傑結婚，二人育有一對子女，可是在2017年結束婚姻關係。

唐寧在《大唐雙龍傳》飾演的師妃暄以及《牛郎織女》飾演的喜鵲被網民投選。

而且更有網民認為她應該得到古裝美女三甲的名次，亦有網民留言：「後生個種靈動真係出哂嚟！」

第十二位：吳美珩（作品：《楚漢驕雄》魚gay、《楊貴妃》梅妃）

1996年國際華裔小姐競選亞軍吳美珩被指有種高貴的氣質，簽約TVB後成為當家花旦，代表作包括《刑事偵緝檔案III》、《情牽百子櫃》等，網民指她最美的古裝作品包括《楚漢驕雄》中的虞姬，以及《楊貴妃》中的梅妃。

自從在2007年與圈外丈夫誕下女兒後便退出幕前。網民大讚她的古裝裝扮具古典美，更謂：「做時裝反而好平凡。」

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第十三位：佘詩曼（作品：《雪山飛狐》苗若蘭、《倚天屠龍記》周芷若、《金枝慾孽》爾淳）

近年主力內地發展的佘詩曼，同樣是參選港姐入行，她的代表作包括《酒是故鄉醇》、《鳳凰四重奏》、《公主嫁到》、《天與地》、《使徒行者》、《十月初五的月光》、《宮心計》、《公主嫁到》等等，深得觀眾歡心。

網民力推她在《雪山飛狐》中的苗若蘭、《倚天屠龍記》中的周芷若以及《金枝慾孽》中的爾淳的扮相最美。

第十四位：郭羨妮（作品：《尋秦記》琴清姑娘、《洛神》郭嬛）

中英混血兒郭羨妮被指她在《尋秦記》中的琴清姑娘以及《洛神》中的郭嬛是最美的古裝作品。

不過亦有網民指她的外表雖然美，但因為混血的關係不太適合演古裝角色。

第十五位：楊怡（作品：《大唐雙龍傳》李秀寧）

改名楊茜堯的楊怡在TVB出道初期經常演出古裝劇集，她在《大唐雙龍傳》中的李秀寧被指是她最美的古裝角色。

此外，亦有網民表示：「細個睇《再生緣》識佢，個時覺得佢好靚！」

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