【曾江離世】父親王羽舅父曾江相繼離世　王馨平雙重打擊發文悼念：您實在太瀟灑了

▲ 王馨平接連面對至親離世。

資深藝人曾江在昨日(4月27日)被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內,當場證實死亡,享年87歲。曾江的外甥女王馨平本月接連面對親人離世,雙重打擊!

本月初,王馨平父親王羽病逝,今日(4月28日)在台灣為亡父舉行告別儀式,可是昨日接獲舅父離世的噩耗,難掩傷痛的王馨平昨晚於IG發帖文悼念:「您實在太瀟灑了。」

▲ 王馨平身在台灣,跟兩名妹妹一起辦理父親身後事。

發文悼念曾江

身在台灣處理父親身後事的王馨平於IG分享一張曾江的照片,另外寫道:「We will miss you. 親爱的舅舅,您實在太瀟灑了…我們會永遠懷念您。」而原子鏸也留言表示不捨得這位前輩,她寫道:「I still can’t believe Ken Su Su is gone , he was like family to us」

曾江的胞妹為藝人林翠,而王馨平為林翠跟王羽的女兒,王馨平昨日受訪時表示,由記者通知才得知舅父過身消息,對於舅父離世,她感到十分突然和傷心,由於忙於父親王羽的告別式,故其他事就不方便多說。

王馨平跟舅父曾江感情要好,不時相約飯聚,連結婚周年也會跟舅父舅母一起慶祝。

從王馨平的IG上所見,去年11月26日她跟曾江、焦姣夫婦見面,當中寫著「和舅父舅母剛剛吃完飯,同大家打個招呼,週末愉快」,而王馨平接受媒體訪問時表示,由於早前疫情嚴峻,因而減少了見面。

對舅父離世感震驚

至於王馨平的二妹王加露接受台媒訪問時稱,聽到舅父離世消息時感到很震驚,3年前她曾跟舅父吃飯,當時他身體仍很好,近年也沒聽到舅父身體有什麼狀況。至於是否會否來港致祭,王加露表示不一定。

有「獨臂刀」之稱的王羽本月5日在台灣病逝,享年80歲,女兒王馨平隨即飛赴台灣奔喪,跟兩位妹妹重聚,一起處理父親的事。

王馨平日前於IG分享三姊妹的合照,當中留言:「疫情二年多,我們三姊妹終於又可以齊聚一堂,傷感的團聚……」

而王羽的追思會將於今日在台北市大安區基督教台灣信義會台北真理堂舉行。