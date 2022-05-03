【Innerspace】MIRROR戰勝昨日的自己　12子無懼為獎項傷兄弟情：少點比較多點享受【有片】

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）組成的人氣男團MIRROR最近推出新歌《Innerspace》，大受歡迎。

MIRROR全員齊集接受TOPick專訪，12子一同分享拍攝《Innerspace》MV的感受，並談及彼此近況。

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記：介紹一下新歌？

Lokman：今次我們的新歌《Innerspace》是關於探索自己內裏的宇宙，將自己縮小放在身體內，但其實是想採索自己一些可能心理或精神層面的事，了解一下自己。從這過程爆發一些新的能量出來，可以在一些尋求自己的時候找到一些火花、一些有趣的事繼續走下去。

記：拍攝時有甚麼蝦碌事？

Lokman：今次的MV拍了兩天，分了文戲和舞戲，第一天拍攝跳舞，第二天則拍攝文戲。

Jeremy：我覺得是Stanley的陰謀來的，地下有那麼多......

Edan：這麼深？

Jeremy：差不多這麼深。

Jer：都米五了。

Jeremy：這麼深的水，其實一踏上去便會有浪。

Stanley：有浪啊！哈哈！

Jeremy：之後有Music Break的地方需要很大力地去做，在大家不留力的情況下，其實旁邊的人都會遭殃，就如我。完結時需要做Ending Pose，我被一個浪衝過來，整塊臉濕掉去做Ending Pose，每一次都是全身濕透，但卻沒法吹乾，而同時間Stanley是很開心不停地笑，說很好玩很好玩所以請你解釋下。

Stanley：純粹因為效果要好，水花要四濺才好看。

Edan：要給力的。

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Stanley：最開心是每次Ending Pose後，叫Cut後便會轉向看Jeremy，一些水在滴下，我便會覺得整件事很好玩。

Edan：其實不是好玩，我們專業而已。

Jeremy：他也有份的，你解釋下，受害者（看着Alton）。

Alton：Jeremy是右翼，我則是左翼的受害者，我的受害時期就是在歌曲尾段，有一部分我跟兇手很近。因為是尾段所以跳畢後便沒仇報，因為首歌已完了，那兇手就是Edan。

Jer：他（Alton）都是兇手來的，他令鏡頭濕了。

Alton：是啊，我在初段時未適應地面的水，跟着有一下向前衝的時候向前踢，我是不是唯一一個呢！我令鏡頭濕了兩次，之後再Take便不敢再踢了。

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記：英文Rap的部份難度高嗎？

Keung：Rap那段詞真的很多謝Anson Lo，我很想嘗試Rap，問了花姐意見後，Anson Lo都很爽快地答應了。我也有請教他怎樣去唱，很多謝他，他的經驗比較多，所以我也請教了他很多。

AL：其實我填這歌也很緊張，因為我覺得這首歌的主題很特別，填英文Rap要跟主題緊扣是很難。我私下也有問他（姜），你覺得好唱嗎？字詞好讀嗎？因為每次創作Rap都是為了自己Solo作品，自己作通常都一定是自己記得入腦，好唱口一點。亦會跟他互相溝通，看看有沒有字需要更改，我們對了數次後找了大家都覺得舒服的又可行的方法。

▲ （黃建輝 攝）

記：新歌想帶出甚麼訊息？

Alton：錄音時跟Edward傾談了很久，除了阿Man所說的訊息外，我會覺得其實宇宙是甚麼呢？我們如果站到很後時，在宇宙內我們是很緲小而已，其實我們不需要將不開心放到很大，但當你是微觀自己時，其實我們是某人的宇宙來，便會覺得自己很重要。我做少少事情已令別人很開心，這些位置要懂得令自己如何放大自己及縮小自己，做好自己的Quality Of Time。

MIRROR：嘩！

Frankie：我自己的開心是很簡單，就如訪問前跟阿虎對望，那種開心都已經很足夠，我是很易滿足的。

記：Dee指你們於MV的造型是向他致敬，你們有何看法？

Lokman：不提他！不讓他抽水！走啊何啟華！你在《Chill Club》已經獲得了很多，你還要抽！還要抽！還要抽！

AK：你（阿Dee）的名字已出現了784秒。

Lokman：但我覺得真的很像的，特別是我們兩個的造型，真的很似。

記：從參加《全民造星》至今，你們覺得自己有何轉變？

AK：長頭髮變短頭髮，有人短頭髮變長頭髮。

Tiger：都留了很久，轉變就是長頭髮。這數年都學習了很多，一起經歷了很多事情，都很開心。然後到長頭髮變短頭髮那位。

Lokman：即是我吧。轉變就是有些事情需要消化，經常要提點自己或身邊的朋友，跟這首歌差不多，要找回一些快樂的事情。去提醒自己可以繼續走下去，然後再跟大家一起去闖關，未來的大關都需要多給心機去闖，紅館這個關卡。

記：未有Solo的成員想於演唱會上表演甚麼？

Alton：對於未有Solo作品的成員們，其實我們已開了數次會，大家也拋了一些Idea出來。因為今次演唱會我們都希望，盡量多點自己MIRROR的事，所以仍在開會。最重要是是否適合主題，幸運地我跟AK有一首《Rebound》，最重要是Flow好看，我不想太核突，如果為了做一個Solo而做，好像不太啱數。

Frankie：就如Alton所說，其實我們也是第三次舉行演唱會，第一次都只有《一秒間》是自己的一首歌，第二次演唱會便開始唱自己想去試的事，第三年舞台搬到紅館，是一個值得認真去舖排的Rundown。很多事都會跟隨我們想要的主題去做，唱甚麼歌視乎是否適合主題，或是我是否適合唱他們的歌。

Stanley：我覺得是以整體為主，即使將來有機會推出劇集主題曲，但如果不合適也很難放在內，所以一定以MIRROR的整體為主，整體好看那大家便會好看。

Lokman：公司留了時間給我們籌備，是一個大挑戰來的，我們一早跟花姐說了，留多點時間給我們準備。今次是四面台，背脊也要給力，而且不熟悉那方向感，所以一定要多點籌備，我們也想給大家一個很好的演出，一做完工作便立即專注去排練。

Keung：今年的願望當然是希望我們的紅館演唱會可以很順利，希望觀眾或我們表演者本身，到想做的事看到想看的事之外，每個人也可身體健康。

Ian：我會在幕後先玩，自己做一些Rearrangement，今次也選定了玩甚麼歌，會跟之前的風格有少許不同，但也是一些音樂性的表演。

Edan：應該也會，希望做多點不同的表演，因為今年去到紅館，想做一些跟之前不同的事，大家拭目以待。

Jer：今次可能有些畫面上的突破，想一些故事性的主題去包那件事，會很好看的。現場觀眾就如進入了劇院一樣，例如我就不告訴你，大家入場便會知道。

▲ （黃建輝 攝）

記：外界總會將你們作比較，你們會如何面對？

AK：入行後外界亦給了很多比較予我們，不論是對內你們給我們的比較，或是MIRROR跟外面的人作比較，都會成為一個壓力，但其實最大需要比較的人其實是自己，戰勝昨日的自己。小克的這份詞說了很多如何了解自己，釐清本質是怎樣然後再改善，我覺得我們12個雖然都很忙，但都會花很多時間在晚上夜闌人靜之時去思考這個問題，特別是去年《調教你MIRROR》之後，大家都會反思很多這個問題。

AL：其實我們也有自己傾談，我們得出的結論都是無論就算大家怎樣說也好，我們雙方都知道各自在做喜歡的音樂，其實並不存在贏或輸這回事，希望大家將焦點放在音樂的質素上。

Keung：其實真的是以上皆是，這個問題一直都存在，由我們成團，大家的粉絲之間一定會有一些討論和爭執，但我們從來都沒有因此而感情不好，所以都希望大家放心，亦希望大家享受我們所做的音樂，少點比較多點享受。

Keung：我相信我們每個人對於我們自己的作品，其實都沒有這種心情要令大家去比較，我們都是做自己喜歡做的事情，其實有人喜歡便有人不喜歡，我覺得這是一個很正常的情況，所以沒特別去多想，特別是入行愈久，在這方面的思想也成熟了。

化妝：Annie G. Chan、Rainbow Chung、Giann Cheung、Cori Wong、Mayling Suen@Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan、Denny Ku、Jeff Wan、Idols Leung、Harris Lai@CHIC Private I salon

服裝：Joyce、Mr Porter、Lane Crawford、Sacai、Sandro

記者：梁樂欣