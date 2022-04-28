【廢物分類】環保署指持續擴展及提升社區回收網絡　最新10間「回收便利點」已投入運作

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申訴專員公署今日（28日）表示，現時公共空間回收桶上只有非常簡單的標示，未能有效減低市民不當使用回收桶的機會，環保署的流動應用程式「咪嘥嘢」內數個標示設有回收桶的地點與實際現場情況不符，該署已於今年2月初完成更新應用程式内的資料，因此向署方提出6項改善建議。詳情即看【下一頁】

環保署今日表示，歡迎公署對該署自2020年10月1日起接管設置在公共空間的回收桶管理工作後各方面的努力作出肯定，同意報告中提出的6項建議，並會積極跟進。



署方正持續擴展及提升由「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」組成的「綠在區區」社區回收網絡的覆蓋率。其中，最新一批10間「回收便利點」已全部投入運作。此外，環保署亦推出《綠綠賞（電子）積分計劃》，並於2022年1月推出手機應用程式，以鼓勵更多市民參與資源分類及乾淨回收。



位於路旁等公共空間的回收桶是社區回收設施的其中一種，但其收集的回收物數量有限，每年約1000公噸，佔整體回收物數量少於0.1%。隨着「綠在區區」社區回收網絡的逐步發展及各項減廢回收計劃的落實，環保署預期位於市區路旁的回收桶的使用需求會下降，路旁等公共空間回收桶的角色會漸變，甚至隨着「綠在區區」社區回收網絡的發展及其他因素，可能會完全被取代。環保署正就公共空間回收桶的定位進行檢討，以決定其未來路向。

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責任編輯：余思嵐