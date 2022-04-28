【百年古蹟】主教山前配水庫導賞團5月3日再開放預約　每日辦3團每團名額24人

▲ 被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫。（資料圖片）

水務署今日（28日）宣布，恢復一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫的導賞團，由5月3日上午9時起開放預約，每日會舉辦3團，每團名額增至24人。

導賞團每日會舉行3團，每次為時約90分鐘，開始分別為上午10時、下午2時及3時半，其中周一至周五最後一節預留供團體預約。導賞團以粵語進行，內容包括參觀配水庫的內外設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等。市民須提早至少4日到「前深水埗配水庫」導賞團專頁預約，每團名額最多24人，可以個人或團體形式報名。

水務署提醒，參觀人士進入前深水埗配水庫前必須使用「安心出行」掃描場地二維碼，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求。另外，導賞團的工作人員須已接種3劑新冠疫苗，並必須於導賞團舉辦當日先進行快速抗原測試及獲得陰性結果。

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責任編輯：黃悅晴