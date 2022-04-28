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【荃灣火警】消防指現場無擺放危險物品　起火原因有待調查　

社會 11:57 2022/04/28

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(電視直播截圖)

荃灣有地盤組合屋發發生三級火，造成2人受傷，約4小時後大致救熄。詳情即看【下一頁】

消防處今日（28日）表示，起火的是地盤中心一幢兩層高的鋅鐵搭建構築物，出動290名消防人員及救護人員、調配60輛消防車、動用4條喉及3隊煙帽隊灌救，火警面積大，約20米乘15米，間隔複雜，結構有潛在危險，增加滅火困難，至於起火原因有待調查，現場無擺放危險物品。

救護人員指，事故中有9輛救護車到場，9分鐘有首輛救護車到達，發現2名地盤監督受傷，其中一人吸入濃煙懷疑骨折，另一人則手腳擦傷懷疑骨折，清醒送仁濟醫院。

警方稱，起火位置是渠務處和外判商辨公室和休息室，而火警發生於休息室，2名渠務處員工見到有煙火逃生再報警，於上午10時50分大致被救熄，現時交通回愎正常。

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記者：余思嵐
 

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