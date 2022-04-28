【曾江離世】曾慕雪感謝各界關心　「相信爸爸會收到大家對他的愛」

▲ 曾慕雪感謝各界關心，「相信爸爸會收到大家對他的愛」。（無綫新聞影片截圖）

資深著名藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。

今日（28日）上午9時許，曾江的女兒曾慕雪偕夫及親友一行4人抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。曾慕雪表示，自己及家人都仍在接受當中，感謝各界關心，「相信爸爸會收到大家對他的愛」。她又指，父親年事已高，其實沒甚麼病痛，是正常老人家的身體狀態，不過都有一些小毛病例如高血壓。

曾慕雪指，近日都有與父親聯絡，他依然是貪玩、喜歡食跟玩的性格：

食咗啲咩好食，都會同我哋分享，好enjoy life！

她透露，會不會舉行追思會，要稍後才決定，但都希望低調進行。被問到檢疫酒店會否有責任，曾慕雪認為，很多事都不是檢疫酒店做到，或者大家可以想像到發生甚麼事，好多事都需要應變，不願再談及更多。

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記者：李榮忠