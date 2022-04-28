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【新店速報】日本人氣連鎖藥妝店「松本清 」登陸觀塘apm　佔地逾3,500呎日本直送藥妝

休閒消費 11:55 2022/04/28

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日本藥妝店「松本清」 登陸香港觀塘apm。（圖片由松本清提供）

想去日本旅行「入貨」？在香港即將都可以買入日本直送的藥妝！日本藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」於5月11日登陸觀塘apm，面積佔地超過3,500呎，店舖除了引入自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等的日本品牌外，還有其他日本熱賣藥妝。
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松本清指舖面設計保留日本分店形象的同時配合香港加入新的設計元素，以簡潔現代風登場，希望香港顧客享受日本的地道購物體驗，當中還有不少日本直送到港的藥妝，還以親民價錢提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品。

松本清apm觀塘店

地址：apm創紀之城五期UC-17＆19號舖

開幕日：2022年5月11日（星期三）

營業時間：10:00 AM – 10:00 PM（星期一至日）

藥劑師駐場時間：11:00 AM – 08:00 PM（星期一至日與公眾假期）

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責任編緝：蕭雅文

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